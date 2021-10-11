Người chủ của 15 chú chó bị tiêu hủy để phòng dịch lây lan: 'Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi'

Xã hội 11/10/2021 08:36

Chiều 10/10, UBND huyện Trần Văn Thời (Cà Mau) đã có cuộc họp với Ban chỉ huy phòng chống dịch về sự việc "tiêu hủy đàn chó".

Theo báo Pháp luật TP.HCM thông tin, ngày 8/10, ông Hùng chở vợ, mang theo đàn chó 15 con (gồm bốn con chó lớn và 11 con chó con) cùng đồ đạc lỉnh kỉnh chạy xe máy từ Long An về Cà Mau. Đường xa gian khổ nhưng vợ chồng ông quyết mang theo đàn chó vì sợ chúng bị bắt ăn thịt hoặc chết đói.

Tuy nhiên, sau khi về đến Cà Mau, vợ chồng ông xét nghiệm và có kết quả dương tính với COVID-19 nên phải đi bệnh viện điều trị. Đến ngày 9-/0, ông hay tin đàn chó 13 con (do ông Hùng đã cho bớt hai con chó con tại chốt kiểm dịch) và cả con mèo của vợ chồng người em đều đã bị Trạm Y tế xã Khánh Hưng, huyện Trần Văn Thời tiêu hủy.

UBND huyện Trần Văn Thời xác định phải tiêu hủy đàn chó này bởi chủ nhân đã dương tính với COVID-19 và có một con qua xét nghiệm dương tính với một loại virus. Tuy nhiên, loại virus gì thì phía UBND huyện Trần Văn Thời chưa thông tin cụ thể.

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Anh Hùng chở đàn chó cùng về quê Cà Mau tránh dịch - Ảnh: Vietnamnet

Liên quan đến việc tiêu huỷ này, trao đổi với Vietnamnet, UBND huyện Trần Văn Thời cho biết: "Trước áp lực về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 và từ bà con nhân dân, tác động từ những người đang cách ly trong khu vực, Ban điều hành tiếp tục yêu cầu gia đình người nuôi chó, mèo quản lý để đảm bảo vệ sinh trong khu cách ly và phòng chống dịch bệnh Covid-19, nếu không đảm bảo thì tiến hành tiêu hủy. Lúc này, gia đình người nuôi không có ý kiến gì".

Chiều ngày 10/10, UBND huyện cũng tổ chức họp thông tin cho báo chí về vụ việc. Nói về căn cứ pháp lý khi tiêu hủy đàn chó, ông Trần Tấn Công - Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời cho biết: “Công tác phòng chống dịch là trước, trên hết. Đảm bảo, sức khỏe tính mạng, chống lây nhiễm chéo trong khu cách ly là vấn đề quan tâm số 1. Đó là cái lý để chúng tôi tổ chức tiêu hủy”.

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Ông Trần Tấn Công, Chủ tịch UBND huyện Trần Văn Thời - Ảnh: Vietnamnet

Đồng thời, cũng theo ông Công, nói về quy định thì Bộ Y tế đã có công văn 4156 khuyến cáo người nhiễm Covid-19 không tiếp xúc gần với người khác và động vật. Trong khi đàn chó này nếu quản lý không được thì đó là một nguy cơ lớn. Bên cạnh đó, Nghị định 117 năm 2020 có quy định cụ thể việc việc xử lý đưa động vật từ vùng dịch về.

“Lý do vì sao chúng tôi không cách ly dài ngày đối với đàn chó thì vẫn quan điểm chống dịch là trên hết. Sợ lây nhiễm, chống lây nhiễm là trên hết. Vấn đề tiêu hủy nhận được sự đồng tình của bà con. Bà con mừng lắm, nếu không khéo để đàn chó này chạy ra ngoài hay cắn người nào đó, trong khi chủ thì nằm điều trị ở bệnh viện, không ai chịu trách nhiệm hậu quả” - ông Công nói.

Về phía anh Hùng - chủ nhân của đàn chó chỉ chia sẻ ngắn gọn qua điện thoại: “Giờ tôi mệt mỏi lắm rồi”. 

Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen

Đại gia quận 7 chuyển khoản 'nóng' cho chủ nhân 15 chú chó bị tiêu hủy, dân mạng ngay lập tức tặng 'cơn mưa' lời khen

Bài viết mới nhất trên trang cá nhân của vị đại gia quận 7 này đang nhận được nhiều sự quan tâm của mọi người.

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