Câu chuyện ông lão bán vé số câm điếc và chú chó nhỏ ở TP.HCM: Thú cưng chết, xót thương số phận bơ vơ người ở lại

Xã hội 09/10/2021 20:19

Mới đây, chú cún nhỏ - người bạn duy nhất của cụ ông khuyết tật đã bị một chú chó lớn hơn cắn chết khiến ai nấy đều xót xa.

Những tháng gần đây, trên MXH xuất hiện hình ảnh cụ ông khuyết tật cùng chú chó con bên ngã tư đường khiến nhiều người phải ngoái nhìn. Khi biết được câu chuyện của ông, cư dân mạng lại không khỏi xót xa.

Không ít những bài đăng của các tài khoản mạng kể về ông cụ được đăng tải trên các diễn đàn. Theo đó, ông lão khuyết tật bán vé số ở ngã tư Điện Biên Phủ - Hai Bà Trưng (TP.HCM) và chú chó cưng của ông. 

Được biết, ông lão bán vé số tên S. (63 tuổi), sinh sống tại Long An. Vì hoàn cảnh khó khăn nên ông phải lặn lội lên Sài Gòn bán vé số hơn 2 năm nay.

Một bài viết trên fapage "Dog là mèo" đã chia sẻ lại câu chuyện của ông cụ và nhận về rất nhiều sự quan tâm. Cụ thể, dù là một người câm điếc bẩm sinh, có thu nhập thấp nhưng ông lão vẫn chăm chút cho chú chỏ nhỏ và coi chú như một "người bạn bốn chân". Chú chó con bé tẹo được ông lót miếng thùng giấy, gấp khăn làm gối cho ngủ và còn được ôm theo đồ chơi. Hình ảnh chú chó nhỏ nằm ngủ cạnh bên biển "Tui bị câm điếc xin cô bác làm ơn giúp đỡ. Cảm ơn nhiều" của ông lão khiến nhiều người phải ngoái nhìn và dừng lại hỏi han, giúp đỡ mỗi khi đi ngang ngã tư này.

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Bài đăng của nhóm trên MXH 

Tuy nhiên, mới đây, người bạn duy nhất của ông cụ đã bị một chú chó lớn hơn cắn chết khiến ai nấy đều xót xa. Theo chia sẻ của anh Ngô Trần Hải An (nhiếp ảnh gia Quỷ Cốc Tử), chú chó nhỏ đã mất hơn 2 tháng nay. Anh cho hay: "Vừa biết tin buồn "Công chúa nhỏ của Sài Gòn" đã bị 1 chó lớn cắn chết hơn 2 tháng. Thương công chúa, thương cho cụ ông bán vé số bị câm điếc mất đi một chỗ dựa tinh thần, hẳn cụ rất đau đớn. Vẫn nhớ đêm 7/7 đi tặng quà cho cụ, nhìn cụ ôm công chúa thương lắm".

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Ông cụ chăm chút cho người bạn từng li từng tí 

Sau khi câu chuyện và hình ảnh về chú chó được nhiều người chia sẻ trên MXH, ông cụ đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ từ các mạnh thường quân. Nhiều người đã đứng ra kêu gọi và tặng cho ông S. 75 triệu. Tuy nhiên, ông chỉ xin nhận 5 triệu, còn lại chú từ chối và hường lại cho những người khác có hoàn cảnh khó khăn hơn.

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Nhiều người thương cho cụ khi giờ đã mất đi người bạn 

Ảnh: Tổng hợp, Quỷ Cốc Tử

Một chủ quán cho F0 ăn cơm tại chỗ

Một chủ quán cho F0 ăn cơm tại chỗ

Một tài xế xe tải dừng xe trước quán của ông K. mua cơm, đồng thời xin được ngồi ăn tại quán và được ông K. đồng ý.

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Từ khóa:   cụ ông chú cún cụ ông khuyết tật

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