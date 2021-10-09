Bà chủ Đại Nam thông báo livestream NÓNG, 'giấu tịt' chủ đề, chỉ tiết lộ đúng 2 khách mời, CĐM phát hiện có 'người quen'

Xã hội 09/10/2021 16:04

Lần này, bà Phương Hằng không hề tiết lộ chủ đề như những lần trước mà chỉ thông báo 2 khách mời sẽ góp mặt trong buổi phát trực tiếp. 

Mới đây, trên trang cá nhân của nữ thư ký "ruột" của bà Phương Hằng có thông báo livestream mới. Đáng chú ý, lần này, nữ đại gia không hề tiết lộ chủ đề như những lần trước mà chỉ thông báo 2 khách mời sẽ góp mặt trong buổi phát trực tiếp. 

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Thông báo của bà Phương Hằng - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, chiều nay, vào lúc 17h bà chủ Đại Nam sẽ có buổi trao đổi với hai vị luật sư. Trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân là người đã xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp trước đó không lâu.

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Luật sư Đặng Anh Quân từng xuất hiện trong buổi phát trực tiếp trước đó - Ảnh chụp màn hình

Những ngày gần đây, dư luận đang liên tục xôn xao về vụ việc Nhâm Hoàng Khang - IT ruột một thời của bà Phương Hằng bị bắt. Liên tiếp đó là thông báo vào cuộc của Bộ công an về ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ. Trước những lùm xùm trên, vợ ông chủ Đại Nam đã tuyên bố từ chối là "đồng minh" với Nhâm Hoàng Khang và thẳng thừng khẳng định "cậu IT" là con người không phải dạng vừa.

Buổi phát trực tiếp tối nay của nữ đại gia dự sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.

Nguyên Phó ban Dân nguyện Quốc hội: 'Rà soát tố cáo nghệ sĩ làm từ thiện của bà Phương Hằng là tất yếu - nhưng khi tố cáo ai phải có căn cứ'

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Theo tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, những lùm xùm vừa qua liên quan đến chuyện bà Phương Hằng đấu tố nghệ sĩ làm từ thiện đã bộc lộ rõ lỗ hổng của luật pháp, cũng như nhu cầu bức bối phải thay đổi".

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Bà Phương Hằng khóc Nhâm Hoàng Khang

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