Bà chủ Đại Nam thông báo livestream NÓNG, 'giấu tịt' chủ đề, chỉ tiết lộ đúng 2 khách mời, CĐM phát hiện có 'người quen'

Lần này, bà Phương Hằng không hề tiết lộ chủ đề như những lần trước mà chỉ thông báo 2 khách mời sẽ góp mặt trong buổi phát trực tiếp.
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Mới đây, trên trang cá nhân của nữ thư ký "ruột" của bà Phương Hằng có thông báo livestream mới. Đáng chú ý, lần này, nữ đại gia không hề tiết lộ chủ đề như những lần trước mà chỉ thông báo 2 khách mời sẽ góp mặt trong buổi phát trực tiếp.
Theo đó, chiều nay, vào lúc 17h bà chủ Đại Nam sẽ có buổi trao đổi với hai vị luật sư. Trong đó có tiến sĩ luật Đặng Anh Quân là người đã xuất hiện trong một buổi phát trực tiếp trước đó không lâu.
Những ngày gần đây, dư luận đang liên tục xôn xao về vụ việc Nhâm Hoàng Khang - IT ruột một thời của bà Phương Hằng bị bắt. Liên tiếp đó là thông báo vào cuộc của Bộ công an về ồn ào từ thiện của giới nghệ sĩ. Trước những lùm xùm trên, vợ ông chủ Đại Nam đã tuyên bố từ chối là "đồng minh" với Nhâm Hoàng Khang và thẳng thừng khẳng định "cậu IT" là con người không phải dạng vừa.
Buổi phát trực tiếp tối nay của nữ đại gia dự sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận.