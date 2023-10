TP.HCM: Trẻ em mồ côi do COVID-19 được bảo trợ đến khi học xong đại học

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021. Qua đó thông báo chính sách bảo trợ cho trẻ em mồ côi do COVID-19 đến khi học xong đại học.

Dẫn tin từ Công an nhân dân, ngày 9/10, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tổ chức Lễ phát động hưởng ứng Tháng cao điểm “Vì người nghèo” năm 2021 và ra mắt chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” trên ứng dụng An sinh của Trung tâm an sinh thành phố.

Tại buổi lễ, các cá nhân và tổ chức đã tài trợ công tác chăm lo an sinh xã hội hơn 14,5 tỷ đồng. Trong đó, nhiều đơn vị, doanh nghiệp nhận bảo trợ hàng trăm trẻ em mồ côi do COVID-19 cho đến khi học xong đại học.

Bà Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM, Giám đốc Trung tâm an sinh thành phố phát động “Tháng hoạt động cao điểm vận động, chăm lo người nghèo” từ ngày 17/10/2021 đến ngày 18/11/2021. Tập trung trao tặng kinh phí xây dựng nhà ở, phương tiện sinh kế và nhận đỡ đầu các sinh viên, học sinh có hoàn cảnh khó khăn vượt khó học giỏi, hỗ trợ trẻ mồ côi do COVID-19 trên địa bàn thành phố. Đồng thời, ra mắt Chương trình “Thành phố nghĩa tình - Kết nối yêu thương” với chủ đề “Triệu người có giúp nhiều người khó” trên ứng dụng An sinh của Trung tâm an sinh thành phố.

Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.HCM tặng quà cho trẻ em mồ côi do COVID-19 - Ảnh: Công an nhân dân

Thông qua ứng dụng này, người dân khó khăn cần hỗ trợ truy cập ứng dụng và gửi yêu cầu cần hỗ trợ theo các gói: Gói túi an sinh trị giá 300.000 đồng; Gói tiền điện, nước, điện thoại trị giá 400.000 đồng; Gói tiền điện, nước, điện thoại và túi an sinh nghĩa tình tổng trị giá 700.000 đồng. Các nhà hảo tâm khi truy cập ứng dụng an sinh chọn người cần trợ giúp để ủng hộ. Số tiền ủng hộ sẽ được chuyển về ví của Trung tâm an sinh thành phố để chuyển đến người được hỗ trợ

Trong 7 ngày, hệ thống sẽ tính toán số quà và tiền của cá nhân cần trợ giúp được nhận, Trung tâm an sinh sẽ giao quà và tiền theo hình thức tiền mặt hoặc chuyển khoản nếu cá nhân đã có tài khoản đã cập nhật trên hệ thống. Toàn bộ quy trình đều có thông báo, sao kê gửi tới các nhà hảo tâm và người dân để theo dõi tiến độ trao tặng và nhận hỗ trợ được minh bạch.

Nguyên Phó ban Dân nguyện Quốc hội: 'Rà soát tố cáo nghệ sĩ làm từ thiện của bà Phương Hằng là tất yếu - nhưng khi tố cáo ai phải có căn cứ' Theo tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, những lùm xùm vừa qua liên quan đến chuyện bà Phương Hằng đấu tố nghệ sĩ làm từ thiện đã bộc lộ rõ lỗ hổng của luật pháp, cũng như nhu cầu bức bối phải thay đổi".

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-tre-em-mo-coi-do-covid-19-duoc-bao-tro-den-khi-hoc-xong-dai-hoc-429838.html