"Tại buổi làm việc, mẹ cháu bé đã thống nhất với Cơ quan điều tra mời 3 Luật sư bảo vệ quyền lợi miễn phí. Trên cơ sở đó, Cơ quan điều tra đã cấp Thông báo về việc đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các Luật sư, bao gồm:

Liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị bạo hành bởi "dì ghẻ", mới đây, trên trang cá nhân, luật sư Nguyễn Anh Thơm đã có bài viết thông báo rằng 3 luật sư bảo vệ cháu bé đã được cơ quan điều tra chấp nhận.

3. Luật sư Nguyễn Anh Thơm, trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Anh thuộc đoàn luật sư Thành phố Hà Nội" - trích bài viết của luật sư.

Bài viết của luật sư - Ảnh: Chụp màn hình

Đồng thời, luật sự Thơm cũng nêu rõ quan điểm về hai đối tượng của vụ việc. Cụ thể, theo ông, trong khi "dì ghẻ" Nguyễn Võ Quỳnh Trang có thể đối mặt với 2 tội danh là "Giết người" và "Hành hạ người khác" thì Nguyễn Kim Trung Thái - bố ruột của nạn nhân - thì "luật sư sẽ xem xét xét nếu có căn cứ sẽ cùng các Luật sư đồng nghiệp kiến nghị xử lý người bố đồng phạm Giết người".

Bài viết nhận được sư quan tâm của đông đảo dư luận. Đáng chú ý nhất, ngay bên dưới phần bình luận, bà N.T.T.L (bác gái của V.A.) cũng đã đại diện gia đình gửi lời cảm ơn đến các luât sư. Cụ thể, bác gái cháu bé cho biết: "Gia đình con biết ơn anh và các luật sư thật nhiều ạ".

Phản ứng của gia đình bé V.A - Ảnh: Chụp màn hình

Động thái này của gia đình nạn nhân đã nhận được sự đồng cảm, an ủi của cư dân mạng. Phản hội lại bình luận của bà N.T.T.L, netizen động viên rằng gia đình có thể yên tâm, tin tưởng vào các luật sư cũng như hi vọng mẹ bé gái có đủ mạnh mẽ, cương quyết đi đến cùng sự việc.

'Dì ghẻ' và bố ruột của nạn nhân - Ảnh: Internet

Như đã đưa tin trước đó, theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, bố ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục xử lý.