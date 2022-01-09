Liên quan đến vụ việc bé gái 8 tuổi bị "dì ghẻ" bạo hành, mới đây, mẹ bé Nhật Linh - bé gái người Việt bị sát hại dã man ở Nhật Bản cách đây 5 năm - đã lên tiếng nói lên quan điểm của mình.

Những ngày vừa qua, vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành đến tử vong khiến dư luận được phen dậy sóng. Trên khắp mạng xã hội ở trong và ngoài nước, nhiều người đã bày tỏ sự tiếc thương cho sự ra đi của nạn nhân, đồng thời chỉ trích hành động nhẫn tâm của "dì ghẻ" và bố ruột cháu bé. Mới đây, trên trang cá nhân, chị N.T.N. (mẹ ruột bé Nhật Linh bị sát hại tại Nhật cách đây 5 năm) cũng đã không giấu nổi xúc động khi chia sẻ về sự việc. Theo chị N., khi nhìn thấy những hình ảnh V.A. lúc cuối đời đã vô cùng xót xa và khiến chị nhớ đến Nhật Linh - đứa con gái xấu số của mình. "Tại sao trên đời lại có những loại ác quỷ độc ác đến thế?"

Bài viết của chị N. và cũng là mẹ bé Nhật Linh - Ảnh: Chụp màn hình "Nhìn tấm ảnh V.A lúc cuối đời người ta chụp lại, nhìn những vết thương vằn vện trên thân thể bé nhỏ của con, thực sự đau xót vô cùng! Và tôi lại nhớ tới con tôi, Nhật Linh. Tại sao trên đời lại có những loại ác quỷ độc ác đến thế? Cực lực lên án tội ác, tội phạm hãm hại trẻ em. Những kẻ hãm hại sát hại trẻ em cần phải có hình phạt thích đáng để làm gương cho những kẻ có ý đồ phạm tội khác!" - chị N.viết.

Sự ra đi của bé Nhật Linh (trái) và bé V.A. (phải) khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Internet 'Dì ghẻ' và bố ruột của bé V.A. - Ảnh: Internet Bên cạnh đó, mẹ bé Nhật Linh cũng thẳng thắn cho bày tỏ quan điểm cho rằng Trung Thái (bố ruột nạn nhân) còn ác hơn cả "dì ghẻ" Quỳnh Trang vì "V.A. còn là máu mủ của nó là con nó đẻ ra cơ mà?". "Trung thái nó còn ác độc hơn cả dì ghẻ Quỳnh Trang vì V.A. còn là máu mủ của nó là con nó đẻ ra cơ mà? Tại sao lại ác thế? Người dưng nước lã người ta còn đau xót phẫn nộ mà sao bố lại *** như thế ?... Căm thù lũ bất nhân hãm hại trẻ em!" - Chị N. vô cùng bức xúc nói lên quan điểm của mình. Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Bài viết ngay lập tức nhận được sự quan tâm của đông đảo cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, hot mom Hằng Túi và nhiều netizen đã bày tỏ sự đồng cảm với mẹ Nhật Linh, thương cảm cho số phận bất hạnh của 2 cháu bé cũng như lên án hành vi tàn nhẫn của kẻ thủ ác.

Tiết lộ gây sốc của mẹ bé gái 8 tuổi bị bạo hành: 'Từ xưa đến giờ Thái không đánh con, làm sao lại như vậy được?' Liên quan đến vụ bé gái bị bạo hành, theo bác ruột của nạn nhân cho biết, trước đó, qua những hình ảnh của bạn bè, mẹ cháu bé vẫn tin con mình đang có cuộc sống yên ổn với bố và "dì ghẻ".

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