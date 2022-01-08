Nghẹn lòng những dòng nhật ký được cho là của bé gái bị bạo hành viết trước khi mất: 'Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm'

Xã hội 08/01/2022 08:49

Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền nội dung những dòng nhật ký được cho là của bé gái 8 tuổi bị bạo hành khiến cộng đồng mạng vô cùng xót xa.

Liên quan đến vụ việc bé V.A. (8 tuổi, TP.HCM) bị "dì ghẻ" bạo hành, mới đây, theo báo Pháp luật TP.HCM, VKSND TP.HCM đã phê chuẩn các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt để tạm giam của công an đối với bà Nguyễn Võ Quỳnh Trang (SN 1996, quê Gia Lai, "dì ghẻ") về tội giết người và hành hạ người khác.

VKS cũng đã phê chuẩn các quyết định của công an đối với bị can Nguyễn Kim Trung Thái (sinh năm 1985, cha ruột cháu V.A.) về tội hành hạ người khác và che giấu tội phạm.

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 Ba ruột bà 'dì ghẻ' của bé V.A. - Ảnh: Internet

Mới đây, trên khắp mạng xã hội lan truyền nội dung những dòng nhật ký được cho là của V.A. viết trước khi qua đời. Theo đó, đây chỉ là 4 trong số rất nhiều mảnh giấy của nạn nhân vì mỗi lần nhớ mẹ và em trai hay bị "dì ghẻ" hành hạ, V.A. đều sẽ viết và thả dưới gầm bàn như là một cách em gửi cho mẹ vậy.

"Mẹ và em có khỏe không? Mẹ và em đừng lo cho con, con vẫn khỏe. Ba và dì Trang thương con lắm.

Con có làm gì sai không? Mà dì lại đánh con nhiều vậy? Ba ơi! Con đau lắm!

Mẹ ơi! Con nhớ mẹ và em. Con muốn được mẹ ôm ấp, con đau lắm. Mà thôi giờ này mẹ phải chăm em.

Đau bao nhiêu con cũng chịu được, con chỉ muốn được về với mẹ và em thôi. Ước gì Tết này dì Trang cho con về với mẹ và em" - 4 dòng nhật ký được cho là của của V.A..

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Những dòng nhật ký được cho là của bé V.A. khiến nhiều người xót xa - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện, đây chỉ là thông tin được lan truyền trên mạng xã hội, chưa có chứng cứ xác thực, phía gia đình cháu bé cũng chưa có phản hồi gì thêm. Tuy nhiên, bài viết sau khi được chia sẻ đã nhận được sự quan tâm đông đảo của cư dân mạng. Bên dưới phần bình luận, rất nhiều người đã bày tỏ sự thương cảm, xót xa cho những gì bé gái phải chịu đựng trước khi nhắm mắt. Đồng thời, netizen cũng lên án mạnh mẽ hành động tàn nhẫn của "dì ghẻ" và ba ruột đối với nạn nhân.

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Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, theo Tiền Phong, ngày 19/12, chị N.T.H. (36 tuổi), mẹ ruột của V.A. cùng anh trai là anh Nguyễn Quang Vinh (37 tuổi) gửi đơn tố cáo, yêu cầu cơ quan chức năng khởi tố Trang và Thái về 3 hành vi.

Cụ thể, gia đình bé gái bị bạo hành đề nghị Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM, Viện kiểm sát nhân dân TP.HCM và Công an quận Bình Thạnh khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Trang và ông Thái về hành vi giết người; ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc người có công nuôi dưỡng mình; không tố giác tội phạm.

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Bé V.A. bị bạo hành dẫn đến tử vong - Ảnh: Internet

Theo Thanh Niên, sự ra đi đường đột của bé V.A. khiến cả gia đình suy sụp, mẹ của bé nhiều lần choáng váng nên ông Vinh đứng ra giải quyết để cùng đấu tranh đòi lại công bằng cho cháu gái của mình.

Bác ruột bé V.A. cho biết, một năm nay mẹ con bé V.A. không liên lạc được với nhau. Sau khi ly hôn, bé V.A. ở với ba nhưng ba bé là ông Th. ngăn cản hai mẹ con liên lạc với nhau, ông Thái chặn cả các trang mạng xã hội với mẹ bé.

Theo lời ông Vinh, ngày trước, ông Thái có thuê bà vú chăm sóc, đưa đón bé đi học. Qua kết nối với bà vú, mẹ bé lén đến trường học thăm con. Bác của bé gái xúc động kể lại: "Bé nói ba cấm mẹ gặp con rồi mà, sao mẹ đến gặp con làm gì. Hai mẹ con ôm nhau khóc, rồi bé nói mẹ đừng buồn, mẹ khóc là V.A. buồn, mẹ hứa với V.A. từ giờ mẹ đừng khóc nhé". Từ đó về sau, trường học chuyển qua học online phòng dịch Covid-19, hai mẹ con không có cơ hội gặp lại nhau.

Theo cơ quan điều tra, 19 giờ 30 phút ngày 22/12/2021 bé V.A. tử vong nhưng đến 11 giờ ngày 23/12 mẹ bé mới nhận tin. Cả gia đình đến Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa nhìn mặt bé lần cuối trong niềm đau đớn tột cùng.

Hiện, sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điếu tra, làm rõ.

Cơ quan chức năng công bố kết quả điều tra vụ án bé gái 8 tuổi bị bạo hành đến tử vong

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