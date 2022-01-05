Mới đây, cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM đã thông tin chính thức về kết quả điều tra vụ bé gái 8 tuổi V.A bị bạo hành đến tử vong gây phẫn nộ dư luận.

Theo VTC News, liên quan đến vụ việc cháu bé 8 tuổi bị bạo hành, theo kết quả điều tra được công bố mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP.HCM xác định nguyên nhân cũng như quá trình bạo hành của dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang trong thời gian sống với bé V.A (8 tuổi).

Cơ quan điều tra xác định trong thời gian sống chung như vợ chồng với Nguyễn Kim Trung Thái, Quỳnh Trang được Thái giao ‘chăm sóc’ bé V.A và dạy dỗ bé song người này đã nhiều lần đánh đập con chồng bằng tay, cây, roi…

Cháu bé bị bạo hành đến tử vong - Ảnh: Internet

Cơ quan công an cũng cho biết kết quả điều tra cho thấy Thái thậm chí nhiều lần chứng kiến Trang đánh đập, hành hạ con gái mình song Thái không có động thái can ngăn. Chưa hết, nhiều lần Trang hành hạ bé V.A thì Thái là cha ruột đã cùng chửi mắng và đánh con mình.

Đỉnh điểm trong thời gian từ 14h đến 18h ngày 22/12/2021 Nguyễn Võ Quỳnh Trang đã liên tục đánh, đạp… khiến bé V.A tử vong.

Sau khi bé V.A tử vong, Thái biết Trang có đánh con mình nên đã có hành vi xóa bỏ dữ liệu camera của căn hộ nhằm tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng.

Theo Công an TP.HCM, ngày 4/1/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra Quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự về việc khởi tố bổ sung vụ án "Giết người" và "Che giấu tội phạm"; đồng thời có Quyết định bổ sung quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Võ Quỳnh Trang về tội "Giết người” và có Quyết định khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với Nguyễn Kim Trung Thái về tội "Hành hạ người khác" và "Che giấu tội phạm" để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án để xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

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