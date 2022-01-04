Tin vui: TP.HCM tặng 35.000 vé tàu, xe, máy bay cho người lao động về quê đón Tết

Liên đoàn Lao động TP.HCM tổ chức sắp tới sẽ tổ chức chương trình “Tấm vé nghĩa tình” tặng 35.000 vé tàu xe, máy bay cho công đoàn viên và người lao động khó khăn về quê đón Tết.

Theo Dân Trí, chiều ngày 4/1, chiều ngày 4/1, Liên đoàn Lao động TP.HCM chủ trì buổi họp báo nhằm cung cấp thông tin về các hoạt động chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. "Công tác chăm lo cho đoàn viên, người lao động vui Xuân bình an đón Tết sum vầy là nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Công đoàn TP.HCM. Liên đoàn Lao động thành phố đã đề ra phương châm tất cả đoàn viên người lao động đều có Tết, trọng tâm là chương trình Công nhân vui Tết cùng thành phố" - ông Phạm Chí Tâm, Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP.HCM chia sẻ.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động TP.HCM cho biết, các tổ chức công đoàn sẽ tham gia với người lao động xây dựng phương án chi trả lương, thưởng Tết cho người lao động, các khoản phúc lợi trong dịp Tết Nguyên đán. Đồng thời, các đơn vị sớm thông báo công khai thời gian trả lương, thưởng và lịch nghỉ Tết để người lao động an tâm sản xuất. Theo Thanh Niên, Công đoàn TP.HCM sẽ tổ chức hàng loạt hoạt động chăm lo tết như:

Chương trình "Tết sum vầy" với các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tặng quà cho khoảng 10.000 hộ gia đình người lao động. Chương trình "Tấm vé nghĩa tình" trao tặng khoảng 35.000 vé tàu, xe, máy bay (do kinh phí công đoàn và vận động tại các doanh nghiệp) cho người lao động khó khăn nhiều năm không có điều kiện về quê ăn tết, tiêu biểu trong lao động sản xuất. Liên đoàn Lao động TP.HCM cũng thành lập đoàn đi thăm doanh nghiệp tiêu biểu (thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, thuế, không cắt giảm lao động...), khu lưu trú, chủ nhà trọ và công nhân tiêu biểu trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, công nhân có hoàn cảnh khó khăn. Theo VietNamNet, về chương trình "Tấm vé nghĩa tình", Liên đoàn Lao động cho biết, chỉ tiêu thực hiện phấn đấu đạt 35.000 vé tàu xe, máy bay, trong đó dành cho công đoàn các Khu chế xuất - Công nghiệp thành phố 3.000 vé; Công đoàn viên chức thành phố 2.000 vé; LĐLĐ thành phố Thủ Đức, các quận, huyện, Công đoàn ngành Dệt May thành phố, Công đoàn Công ty Đầu tư Tài chính Nhà nước 29.000 vé; Các công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở khác, công đoàn cơ sở trực thuộc LĐLĐ thành phố 1.000 vé hoặc tổ chức xe đưa công nhân về quê ăn Tết. Ngoài hai chương trình trọng điểm nói trên, Liên đoàn Lao động còn tổ chức các đoàn thăm doanh nghiệp tiêu biểu, khu lưu trú, chủ nhà trọ và công nhân tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức “Phiên chợ Công nhân-Online” chăm lo cho 4.000 đoàn viên, người lao động với phiếu mua hàng trị giá 400.000 đồng/người. Dự kiến, tổng số tiền chi chăm lo và hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn của công đoàn viên, công nhân, người lao động…có hoàn cảnh khó khăn dịp Tết Nhâm Dần khoảng 300 tỷ đồng.

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