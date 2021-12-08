Tặng hơn 3.000 vé máy bay, tàu xe cho sinh viên, công nhân có hoàn cảnh khó khăn về quê ăn Tết

Theo như chia sẻ của ban tổ chức, chương trình dành tặng 540 vé máy bay khứ hồi, 2.475 vé xe ô tô khứ hồi, 275 vé tàu khứ hồi và các phần quà ý nghĩa cho đối tượng sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà có hoàn cảnh khó khăn đang học tập, làm việc tại TP.HCM, Đồng Nai, Bình Dương có quê tại một số tỉnh miền Trung và miền Bắc.

Theo báo Công Lý đưa tin, sáng 08/12, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức buổi gặp mặt báo chí công bố và phát động chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022. Đây là chương trình hỗ trợ các sinh viên, thanh niên công nhân khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.

Ban Tổ chức cũng phát động cuộc thi ảnh “Tết đoàn viên”, mỗi cá nhân/nhóm tham gia cuộc thi gửi hình ảnh dự thi dựa trên các chủ đề tuần do Ban Tổ chức đưa ra. Cuộc thi sẽ diễn ra tại website "Mang Tết về nhà" và ảnh dự thi sẽ được bình chọn tại fanpage Mang Tết về nhà 2022.

Ngoài hỗ trợ 3.290 vé, chương trình cũng cam kết hỗ trợ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp các đơn vị tổ chức cuộc vận động gây quỹ "Mang Tết về nhà" nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp và cá nhân vừa tham gia quyên góp trực tiếp vừa lan toả sự đóng góp trong cộng đồng để họ có những vé tàu, chuyến tàu về quê nối dài thêm và nhiều người con xa quê được đoàn viên đón tết cùng gia đình tết này.

Để thêm phần ý nghĩa, Ban Tổ chức sẽ tổ chức ngày hội “Mang tết về nhà” để gói 4.000 bánh chưng làm quà tặng cho sinh viên, thanh niên công nhân tham gia chương trình “Mang Tết về nhà” năm 2022.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Bùi Quang Huy - Ủy viên dự khuyết BCH Trung ương Đảng, Bí thư thường trực BCH Trung ương Đoàn cho rằng, trong tình hình chung của đất nước và đặc biệt đối với các bạn sinh viên, thanh niên công nhân và người lao động đi học, đi làm ăn xa sẽ gặp khó khăn hơn trong việc trở về quê đón Tết cùng gia đình.

Thấu hiểu được điều này, tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh đang tiếp tục nỗ lực tổ chức các hoạt động chăm lo, hỗ trợ cho người dân nói chung đặc biệt là cho thanh niên công nhân, sinh viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn có một một cái tết đoàn viên, đầm ấm.

Anh Huy cho biết, chương trình “Mang Tết về nhà” 2022 mong muốn chăm lo, hỗ trợ một cách “trọn vẹn” nhất cho sinh viên, thanh niên công nhân, người lao động xa nhà về quê đón Tết.

Đó là việc trao tặng vé 02 chiều để người tham gia chương trình yên tâm không chỉ về quê đón Tết mà còn yên tâm về việc quay trở lại học tập, công tác sau dịp Tết; là trao các phần quà mang đầy ắp tình cảm và không khí Tết; là sự kết nối với tổ chức Đoàn tại địa phương lo các suất ăn an toàn trên đường đi, đón mọi người từ điểm dừng về nhà…

Chương trình "Mang Tết về nhà" năm 2022 bắt đầu tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia từ 10/12/2021 - 10/01/2022 bằng 02 hình thức: Đăng ký trực tuyến tại website mangtetvenha.doanthanhnien.vnhoặc đăng ký trực tiếp tại trụ sở Văn phòng Trung ương Đoàn phía Nam; trụ sở các tỉnh, thành đoàn TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai.

Ảnh minh họa: Internet

Theo thông tin của Tuổi trẻ, đối với người dân từ các tỉnh phía Nam về quê, ban tổ chức sẽ thông tin, phối hợp cùng chính quyền nơi có công dân trở về để lên kế hoạch đón tiếp. Tùy thuộc vào quy định của mỗi địa phương về yêu cầu cách ly phòng dịch để ban tổ chức thông tin đến người dân.

Người tham gia chương trình phải có giấy chứng nhận tiêm đủ 2 mũi vắc xin, tự xét nghiệm và có chứng nhận âm tính với SARS CoV-2. "Trọn gói ở đây có nghĩa ngoài tấm vé miễn phí, chương trình còn đồng hành cùng mọi người trên chuyến đi, đảm bảo đưa người dân về gần nhà nhất có thể", anh Bùi Quang Huy chia sẻ.

Dự kiến sẽ có 3 chuyến bay (TP.HCM - Hà Nội, TP.HCM - Vinh, TP.HCM - Đà Nẵng) khởi hành vào hai ngày 27 và 28/1, nhằm ngày 25, 26/12 âm lịch. Đối với tàu xe sẽ chia làm 2 đợt, đợt đầu khởi hành ngày 23-1 (tức ngày 21-12 âm lịch) và đợt hai rơi vào các ngày 26 đến 28/1 (tức 24, 25, 26/12 âm lịch).