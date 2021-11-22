Hà Nội: Triển khai kế hoạch hỗ trợ phương tiện đưa người lao động khó khăn về quê dịp Tết

Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có đóng đoàn phí công đoàn đầy đủ, đảm bảo các tiêu chuẩn.

Theo An ninh thủ đô đưa tin, Liên đoàn Lao động TP. Hà Nội đã ban hành kế hoạch về tổ chức hoạt động “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần” năm 2022.

Theo đó, đơn vị này triển khai kế hoạch hỗ trợ phương tiện đưa người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán với mục đích, yêu cầu là huy động nguồn lực từ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân để chăm lo cho đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ phương tiện giúp đỡ đoàn viên, người lao động về quê vui xuân đón Tết an toàn với gia đình.

Ảnh minh họa: Internet

Đối tượng hỗ trợ là đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn tại các công đoàn cơ sở, doanh nghiệp có đóng đoàn phí công đoàn đầy đủ, đảm bảo các tiêu chuẩn: Chấp hành tốt nội quy, kỷ luật lao động, tích cực tham gia các hoạt động công đoàn, được Công đoàn cơ sở lựa chọn. Ưu tiên nữ công nhân lao động mang thai, nuôi con nhỏ.

Kinh phí tổ chức phương tiện đưa lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết ở công đoàn cấp nào cấp đó chủ động từ nguồn tài chính công đoàn, quỹ xã hội Công đoàn các cấp; từ nguồn ủng hộ, hỗ trợ của người sử dụng lao động, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

Liên đoàn Lao động Thành phố hỗ trợ 50% kinh phí thuê xe, hỗ trợ phương tiện (vé xe, vé tàu hoả) cho các Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức chương trình “Hỗ trợ phương tiện đưa đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn về quê đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần”, tối đa không quá 5 triệu đồng/chuyến.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-trien-khai-ke-hoach-ho-tro-phuong-tien-dua-nguoi-lao-dong-kho-khan-ve-que-dip-tet-437729.html