Cảnh báo: Tin nhắn giả mạo lừa người lao động về tiền hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Xã hội 29/10/2021 09:41

Bảo hiểm xã hội không gửi tin nhắn có dòng chữ "chưa nhận được", không có tin nhắn chữ "o" thay bằng số "0".

Theo báo Tuổi trẻ đưa tin, Bảo hiểm xã hội Hà Nội cho biết, gần đây có tình trạng một số người mạo danh là cơ quan Bảo hiểm xã hội nhắn tin cho người lao động để thông báo việc nhận tiền trợ cấp do bị ảnh hưởng dịch COVID-19.

Nội dung tin nhắn giả mạo mà người lao động nhận được như sau: "Ban chua nhan duoc tr0 cap C0VID-19, vui long dang nhap shorturl.at/frFHU de lay, qua han se kh0ng duoc chap nhan".

Trước tình trạng trên, Bảo hiểm xã hội Hà Nội khẳng định tin nhắn này là lừa đảo. Bảo hiểm xã hội không gửi tin nhắn có dòng chữ "chưa nhận được", không có tin nhắn chữ "o" thay bằng số "0".

Cảnh báo: Tin nhắn giả mạo lừa người lao động về tiền hỗ trợ Covid-19 từ quỹ bảo hiểm thất nghiệp - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Đồng thời, Bảo hiểm xã hội thành phố cảnh báo người lao động phải để ý trong tin nhắn có chữ "BHXHVN, BHXH_HANOI…" là từ khóa đã được đăng ký với tổng đài.

Bảo hiểm xã hội Hà Nội khuyến nghị người lao động cần nâng cao cảnh giác, thời gian nhận hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp là đến ngày 31/12/2021.

Vì vậy tuyệt đối không thực hiện bất cứ yêu cầu nào, nhất là không nhấp chuột vào bất kỳ đường dẫn nào, nếu không thì có khả năng lộ thông tin cá nhân và bị hack tài khoản.

Nếu cần tra cứu thông tin hưởng hỗ trợ từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp, người lao động chỉ cần vào website Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Hà Nội theo đường link: https://hanoi.baohiemxahoi.gov.vn/Pages/default.aspx, nhấp chuột vào banner có nội dung "Công khai thông tin hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết 116/NQ-CP" rồi nhập mã số bảo hiểm xã hội, họ tên, tích chọn "Tôi không phải là người máy" và ấn "Tra cứu".

Đối tượng nào được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Đối tượng nào được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Trước thắc mắc của người dân, Bộ Lao động ngay lập tức lên tiếng giải thích rõ những đối tượng được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

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