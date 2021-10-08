Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ hỗ trợ hơn 450.000 lao động nghỉ không lương do ảnh hưởng dịch Covid-19

Xã hội 08/10/2021 14:25

Bảo hiểm xã hội TP.HCM đã thông tin về tình hình hỗ trợ doanh nghiệp và người lao động ảnh hưởng do Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ.

Dẫn tin từ Thanh Niên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM sẽ tiến hành thực hiện những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một trong những phương án giải quyết để hỗ trợ kịp thời với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tính đến ngày 28/9, phía đơn vị đã giải quyết cho 256 đơn vị với 52.520 lao động nộp hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền là 414 tỉ đồng. Đồng thời, BHXH TP.HCM cũng dự kiến số thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 cho 101.356 đơn vị với hơn 2,3 triệu lao động, tổng số tiền là 1.061 tỉ đồng để doanh nghiệp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

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BHXH TP.HCM thực hiện những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn - Ảnh: Internet

Với chính sách xác nhận danh sách người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương; người lao động ngừng việc; người lao động đã chấm dứt hợp đồng lao động nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp, BHXH TP.HCM đã phối hợp với cơ quan LĐ-TB-XH xác nhận cho 26.747 đơn vị với 457.968 lao động. Tiếp đó, UBND các quận, huyện và TP.Thủ Đức thẩm định, phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ.

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BHXH TP.HCM hỗ trợ kịp thời với phương châm 'Không để ai bị bỏ lại phía sau' - Ảnh: Internet

Ngoài ra, người sử dụng lao động và người lao động tại TP.HCM còn được BHXH hỗ trợ theo gói hỗ trợ 38.000 tỉ đồng từ kết dư Quỹ bảo hiểm thất nghiệp theo Nghị quyết 116/2021 của Chính phủ và Quyết định 28 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách theo Nghị quyết 116. Cụ thể, người sử dụng lao động sẽ được giảm mức đóng vào Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp từ 1% xuống bằng 0% quỹ tiền lương tháng của những người lao động thuộc đối tượng đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 10/2021 đến cuối tháng 9/2022. Còn người lao động sẽ được hưởng 6 mức hỗ trợ từ 1,8 - 3,3 triệu đồng/người tùy thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp. 

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Từ khóa:   hỗ trợ người lao động đại dịch Covid-19 BHXH TP.HCM

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