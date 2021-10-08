Bảo hiểm xã hội TP.HCM sẽ hỗ trợ hơn 450.000 lao động nghỉ không lương do ảnh hưởng dịch Covid-19

Dẫn tin từ Thanh Niên, Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP.HCM sẽ tiến hành thực hiện những chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Đây cũng là một trong những phương án giải quyết để hỗ trợ kịp thời với phương châm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Tính đến ngày 28/9, phía đơn vị đã giải quyết cho 256 đơn vị với 52.520 lao động nộp hồ sơ tạm dừng đóng quỹ hưu trí và tử tuất với tổng số tiền là 414 tỉ đồng. Đồng thời, BHXH TP.HCM cũng dự kiến số thực hiện giảm mức đóng bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp từ 0,5% xuống 0% từ ngày 1/7/2021 đến ngày 30/6/2022 cho 101.356 đơn vị với hơn 2,3 triệu lao động, tổng số tiền là 1.061 tỉ đồng để doanh nghiệp hỗ trợ người lao động phòng, chống dịch bệnh Covid-19.