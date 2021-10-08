Việt Nam tiếp nhận hơn 600.000 liều vắc-xin Pfizer từ Mỹ, hứa hẹn chấm dứt đại dịch COVID-19 sớm nhất

Xã hội 08/10/2021 12:06

Bộ Ngoại giao đã tổ chức tiếp nhận tổn cộng là 608.400 liều vắc xin Pfizer ngừa COVID-19 từ Mỹ về Việt Nam với hi vọng 'dập tắt' dịch Covid 19.

Theo chia sẻ thông tin từ Trí thức trẻ, vào tối ngày 7/10, 608.400 liều vắc-xin Pfizer ngừa COVID-19 đã về đến sân bay Tân Sơn Nhất, TP.HCM, nâng tổng số vắc-xin Mỹ tài trợ cho Việt Nam lên hơn 8,1 triệu liều. Ông Christopher Klein, Đại diện Đại sứ quán Mỹ tại Việt Nam, khẳng định Mỹ sẽ tiếp tục hỗ trợ và cam kết hợp tác cùng Việt Nam nhằm chấm dứt đại dịch COVID-19.

Trước đó, vào ngày 4/10, Bộ Ngoại giao tổ chức tiếp nhận tượng trưng 1,5 triệu liều vắc-xin Pfizer/BioNTech ngừa COVID-19 do Mỹ tài trợ thông qua chương trình COVAX. 

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Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang cảm ơn và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu và kịp thời của chương trình COVAX và chính phủ, nhân dân Mỹ trong bối cảnh Việt Nam đang có nhu cầu đẩy mạnh tiêm phòng vắc-xin cho người dân. Sự hỗ trợ này đã và đang góp phần giúp Việt Nam kiểm soát hiệu quả dịch bệnh, thích ứng an toàn, đưa đất nước chuyển sang giai đoạn bình thường mới.

Thứ trưởng Đặng Hoàng Giang đánh giá cao sự hỗ trợ hiệu quả của các tổ chức Liên Hợp Quốc và chính phủ Mỹ về vật tư y tế, nâng cao năng lực cho lực lượng y tế Việt Nam trong việc phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh, đồng thời mong tiếp tục nhận được sự hỗ trợ quan trọng này cũng như những ý kiến tư vấn trong quá trình phục hồi và phát triển kinh tế, xã hội thời gian tới.

Nguồn cung vắc-xin COVID-19 trên toàn cầu hạn chế ảnh hưởng đến việc triển khai tiêm chủng ở nhiều quốc gia, bởi vì vẫn còn nhiều người vẫn chưa được tiêm phòng. Vậy nên, người dân cần tiếp tục thực hiện 5K: Khẩu trang, Khử khuẩn, Khoảng cách, Không tụ tập và Khai báo y tế.

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Từ khóa:   liều vắc-xin ngăn ngừa virus corona Mỹ hỗ trợ Việt Nam

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