Đối tượng nào được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp?

Xã hội 13/10/2021 12:44

Trước thắc mắc của người dân, Bộ Lao động ngay lập tức lên tiếng giải thích rõ những đối tượng được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 116 về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp

Theo tờ VOV, Chính phủ quyết định hỗ trợ một lần bằng tiền cho người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9 (không bao gồm người lao động đang làm việc tại cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân và đơn vị sự nghiệp công lập do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên).

Đối tượng nào được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? - Ảnh 1

Người lao động đã dừng tham gia bảo hiểm thất nghiệp do chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2020 đến hết ngày 30/9/2021 có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp được bảo lưu theo quy định của pháp luật về việc làm (không bao gồm người hưởng lương hưu hàng tháng).

Mức hỗ trợ dựa trên cơ sở thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động.

Mới đây, Bộ Lao động làm rõ hơn đối tượng được nhận tiền từ gói hỗ trợ này. Theo tờ Người lao động, Thứ trưởng Bộ LĐ-TB&XH Lê Văn Thanh vừa ký văn bản số 3535 trả lời công văn số 3138 của Bảo hiểm Xã hội Việt Nam về xác định đối tượng hưởng hỗ trợ theo Quyết định 28/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp.

Ông Lê Văn Thanh cho biết, theo quy định tại Điều 43 Luật Việc làm thì người lao động được xác định là đối tượng bắt buộc tham gia bảo hiểm thất nghiệp khi thực hiện giao kết một trong các loại hợp đồng sau: Hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc không xác định thời hạn, hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc xác định thời hạn hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng.

Đối tượng nào được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? - Ảnh 2

Theo quy định tại khoản 2 Điều 11 Nghị định số 28/2015/NĐ-CP, trường hợp người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản hoặc ốm đau từ 14 ngày làm việc trở lên không hưởng tiền lương tháng tại đơn vị mà hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội, người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đã giao kết theo quy định của pháp luật thì người lao động không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm thất nghiệp trong thời gian này.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 1 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg, đối tượng được hỗ trợ là người lao động đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm ngày 30/9/2021 (có tên trong danh sách đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội).

Mặt khác, nội dung này đã được nêu trong Báo cáo thẩm định số 139 ngày 28/9/2021 của Bộ Tư pháp về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp và đã được Bộ LĐ-TB&XH giải trình tại Báo cáo số 138 ngày 30/9/2021 kèm theo Tờ trình số 84 ngày 30/9/2021 trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 28.

"Tại thời điểm ngày 30/9/2021, người lao động chưa chấm dứt hợp đồng lao động/hợp đồng làm việc, có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm thất nghiệp của cơ quan bảo hiểm xã hội nên vẫn được coi là đang tham gia bảo hiểm thất nghiệp và được hỗ trợ trên cơ sở thời gian đã đóng bảo hiểm thất nghiệp nhưng chưa hưởng trợ cấp thất nghiệp (bao gồm cả các trường hợp tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngừng việc, việc hưởng chế độ thai sản… trong thời gian từ 1/1/2020 đến 30/9/2021 cũng như trước ngày 1/1/2020)" - công văn của Bộ LĐ-TB&XH nêu rõ.

Đối tượng nào được hỗ trợ gói 30.000 tỷ đồng từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp? - Ảnh 3

Mức hỗ trợ cho người lao động: 

- Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp dưới 12 tháng: hỗ trợ 1.800.000 đồng/người.

- Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng đến dưới 60 tháng: hỗ trợ 2.100.000 đồng/người.

- Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 60 tháng đến dưới 84 tháng: hỗ trợ 2.400.000 đồng/người.

- Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 84 tháng đến dưới 108 tháng: hỗ trợ 2.650.000 đồng/người.

- Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 108 tháng đến dưới 132 tháng: hỗ trợ 2.900.000 đồng/người.

- Người có thời gian đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 132 tháng trở lên: hỗ trợ 3.300.000 đồng/người.

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