Những điều kiện để người lao động thất nghiệp tạm thời nhận hỗ trợ 1 triệu đồng/người

Xã hội 18/10/2021 11:01

Các chính sách hỗ trợ người lao động bị ngừng việc được dựa theo Nghị quyết 126/NQ-CP sửa đổi Nghị quyết 68/ND-CP với các điều kiện chính.

Theo chia sẻ thông tin từ Người lao động, đầu tiên, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động bị ngừng việc vì lý do theo khoản 3 Điều 99 Bộ luật Lao động, hoặc đang tham gia BHXH bắt buộc tính đến thời điểm ngay trước khi ngừng việc và thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phải điều trị Covid-19, cách ly y tế, trong các khu vực bị phong tỏa hoặc không thể đến địa điểm làm việc do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo nguyên tắc của Chỉ thị 16.

- Do người sử dụng lao động phải tạm dừng hoạt động theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc có trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo nguyên tắc của Chỉ thị 16 hoặc bố trí lại sản xuất, lao động để phòng, chống dịch Covid-19.

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 Hỗ trợ người lao động bị ngừng việc - Ảnh: Người lao động

Thứ hai, thời gian ngừng việc từ 14 ngày liên tục trở lên trong thời gian từ ngày 1-5-2021 đến hết ngày 31-12-2021 được hỗ trợ một lần 1.000.000 đồng/người.

Trước đây, tại Nghị quyết 68 chỉ quy định thuộc đối tượng phải cách ly y tế hoặc trong các khu vực bị phong tỏa theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thì được hỗ trợ. Nghị quyết 126/NQ-CP có hiệu lực từ ngày 8-10-2021.

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Từ khóa:   ngừng việc tham gia BHXH người lao động

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