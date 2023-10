Mới đây, cư dân mạng bất bình và phẫn nộ khi chứng kiến cảnh một người đàn ông cao to liên tục tát tới tấp, đánh vào vùng đầu người phụ nữ.

Vào sáng ngày 17/10, trên mạng xã hội lan truyền rầm rộ một đoạn clip ghi lại cảnh một vụ hành hung trên đường phố Hà Nội khiến nhiều người bàn tán xôn xao. Thông qua video, có thể thấy, một người đàn ông liên tục túm tóc, dùng chân đạp tới tấp vào người và liên tục chửi bới một người phụ nữ ngay ngoài đường. Mặc cho người phụ nữ cố gắng vùng ra, nhưng cô không thể nào thoát khỏi sức lực của gã đàn ông to lớn.

Trong khi tay vẫn túm tóc cô gái, người đàn ông ra lệnh: "Quỳ xuống, mày dám chửi cả vợ tao à? Quỳ xuống...". Vừa mắng chửi, người đàn ông vừa dùng tay đánh tát và dùng chân đạp rồi bắt nạn nhân quỳ gối. Trước sự đe doạ, hung hãn của người đàn ông, người phụ nữ chỉ biết ngồi thụp xuống.

Chứng kiến cảnh nạn nhân bị hành hung, một số người dân sinh sống xung quanh khu vực đã tiến lại can ngăn và hoà giải. Song, người đàn ông này vẫn rất hung hăng, quay ra nạt nộ: "Các ông đi ra! Bác bỏ ra". Đồng thời, người phụ nữ đi cùng người đàn ông này cũng can ngăn, người dân xung quanh cũng khuyên can nhỏ nhẹ nhưng người đàn ông vẫn bất chấp.

Trước sự đe doạ, hung hãn của người đàn ông, người phụ nữ chỉ biết ngồi thụp xuống và chịu trận - Ảnh: chụp màn hình

Người phụ nữ phải quỳ một gối xuống đất rồi quỳ xuống đất ôm mặt, không thể kháng cự.

Hiện tại, nguyên nhân dẫn tới vụ việc vẫn chưa rõ nhưng hành vi đánh đập người phụ nữ, bắt quỳ gối giữa đường của người đàn ông đang khiến dư luận vô cùng phẫn nộ và bàng hoàng.

