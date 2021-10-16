Nhiều trường đại học trên toàn quốc lên kế hoạch cho sinh viên trở lại học tập trung

Xã hội 16/10/2021 10:50

"Dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sinh viên di chuyển giữa các tỉnh thành, do đó, nhà trường sẽ sẵn sàng triển khai nhiều phương án để đảm bảo an toàn nhất cho sinh viên", PGS.TS Phạm Hồng Chương cho biết.

Theo chia sẻ thông tin từ VOV, PGS.TS Phạm Hồng Chương, Hiệu trưởng trường ĐH Kinh tế Quốc dân cho biết, tình hình dịch bệnh tại Hà Nội hiện nay đã cơ bản được kiểm soát, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân đã lên phương án sẵn sàng đón sinh viên quay trở lại trường học tập trung. Ông Chương cho biết: "Dịch bệnh Covid-19 về cơ bản được kiểm soát tuy nhiên vẫn tiềm ẩn nhiều rủi ro khi sinh viên di chuyển giữa các tỉnh thành, do đó, nhà trường sẽ sẵn sàng triển khai nhiều phương án để đảm bảo an toàn nhất cho sinh viên".

Đồng thời, trường đã chủ động phối hợp với y tế phường tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho cán bộ, giảng viên và một số sinh viên ở tại Hà Nội. Dự kiến, những sinh viên ở các tỉnh thành chưa tiêm sẽ được trường tổ chức đăng kí tiêm ngay sau khi đi học tập trung trở lại.

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Còn theo PGS.TS Phạm Thu Hương, Phó Hiệu trưởng ĐH Ngoại thương, hiện Trường ĐH Ngoại thương cũng đã có kế hoạch đón sinh viên quay lại học trực tiếp, tuy nhiên các phương án cụ thể sẽ được họp bàn thống nhất và thông báo đến sinh viên sớm nhất. 

Đại diện trường Đại học Nội vụ Hà Nội cho biết, trường chưa có kế hoạch đón sinh viên trở lại trường, hiện tại sinh viên toàn trường vẫn đang học trực tuyến, dự kiến lễ khai giảng năm học mới vào ngày 10/11 cũng sẽ được tổ chức trực tuyến. Tùy theo diễn biến của dịch bệnh cũng như những quy định cụ thể về phòng chống dịch tại Hà Nội, trường ĐH Nội vụ Hà Nội sẽ có thông báo tới sinh viên về lịch đi học lại. 

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Tại khu vực phía Nam, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM vừa có thông báo cho sinh viên học trực tiếp tại trường các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp từ ngày 1/11. Theo đó, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM thông báo, đối với các học phần lý thuyết, nhà trường tiếp tục dạy và học bằng hình thức trực tuyến.

Đối với các học phần thực hành, thí nghiệm, đồ án môn học, khóa luận tốt nghiệp, trường tổ chức dạy học, hướng dẫn nghiên cứu, thực hành trực tiếp tại các phòng thực hành, thí nghiệm, xưởng thực tập đối với sinh viên có nhu cầu và đáp ứng điều kiện phòng, chống dịch.

Ngoài ra, các trường dự kiến cho sinh viên đi học trở lại cũng tích cực triển khai công tác vệ sinh, khử khuẩn phòng học, chuẩn bị các trang thiết bị thiết yếu đáp ứng các điều kiện phòng, chống dịch, sẵn sàng khi sinh viên trở lại học tập trung. Nhà trường cũng đã bố trí các địa điểm làm việc và khu giảng đường được nhà trường tăng cường thêm nước rửa tay, dung dịch sát trùng, khẩu trang, nhiệt kế hồng ngoại để phục vụ công tác đảm bảo sức khỏe hàng ngày cho cán bộ, giảng viên, sinh viên. Đồng thời, nhà trường có thể sớm phát hiện nếu có những trường hợp nghi nhiễm Covid-19.

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Từ khóa:   bình thường mới tổ chức tiêm vaccine học tập trung

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