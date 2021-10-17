Thủ tướng yêu cầu rà soát số lượng để hỗ trợ trẻ mồ côi do đại dịch COVID-19

Do đại dịch COVID-19, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi nên rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian dài.

Bởi ảnh hưởng đại dịch COVID-19, hàng nghìn trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm, chăm sóc của cha mẹ, người thân… Vậy nên, các em đang rất cần nhận được sự quan tâm đặc biệt và giải pháp toàn diện để hỗ trợ chăm sóc các em trong thời gian dài. Theo chia sẻ thông tin từ Vietnamnet, Văn phòng Chính phủ vừa ban hành công văn về việc rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ. Cụ thể, Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã chủ động hỗ trợ, quan tâm, chăm sóc, chia sẻ, động viên để các cháu vượt qua khó khăn trước mắt.

Thủ tướng vừa ban hành công văn về việc rà soát số lượng trẻ em mồ côi do dịch Covid-19 - Ảnh: Internet Công văn gửi Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, nêu rõ: "Đợt dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 tại Việt Nam với biến chủng Delta lây lan nhanh hơn, nguy hiểm hơn đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, tính mạng của nhân dân, nhất là các hộ gia đình khiến hàng trăm trẻ em rơi vào hoàn cảnh mồ côi, mất đi sự yêu thương, quan tâm chăm sóc của gia đình và người thân". Thủ tướng giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa phương rà soát số lượng trẻ em mồ côi (cha hoặc mẹ, hoặc cả cha và mẹ) do dịch Covid-19 và đề xuất giải pháp trong thời gian tới để không trẻ mồ côi nào thiếu sự quan tâm, chăm sóc, bảo vệ và có các chính sách toàn diện, lâu dài, phù hợp, hỗ trợ tốt nhất cho trẻ mồ côi do đại dịch.

Chủ tịch TP.HCM Phan Văn Mãi cam kết, TP sẽ giúp các em mồ côi có điều kiện tốt để học đến 18 tuổi - Ảnh: Vietnamnet Đồng thời, Thủ tưởng cũng đề nghị các tỉnh, thành phố ưu tiên bố trí, hỗ trợ để trẻ em mồ côi do đại dịch COVID-19 được chăm sóc thay thế bởi người thân, cá nhân, gia đình nhận chăm sóc, để trẻ được sống trong môi trường gia đình và bảo đảm lợi ích tốt nhất cho trẻ. Việc trẻ em được chăm sóc thay thế tại cơ sở trợ giúp xã hội chỉ là biện pháp sau cùng. Theo số liệu riêng từ Sở GD-ĐT TP.HCM, trong đợt dịch vừa qua đã khiến cho 1.500 học sinh mồ côi; trong đó có hơn 490 em tiểu học, 580 em THCS, còn lại là THPT, giáo dục thường xuyên.

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