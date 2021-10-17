Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu người đi xe khách, tàu thủy phải xét nghiệm nếu từ vùng dịch

Xã hội 17/10/2021 14:38

Bộ Giao thông vận tải yêu cầu hành khách đi phương tiện vận tải khách đường bộ, đường thủy, hàng hải phải xét nghiệm nếu ở vùng dịch, hoặc vùng phong tỏa.

Theo chia sẻ thông tin từ Doanh nghiệp và tiếp thị, bộ Giao thông Vận tải đã ban hành hướng dẫn vận tải mới lần này. Hướng dẫn này cũng gắn liền với phạm vi đánh giá cấp độ dịch.

Về cấp độ: Hướng dẫn theo các cấp độ: Cấp 1: Nguy cơ thấp (bình thường mới) tương ứng với màu xanh. Cấp 2: Nguy cơ trung bình tương ứng với màu vàng. Cấp 3: Nguy cơ cao tương ứng với màu cam. Cấp 4: Nguy cơ rất cao tương ứng với màu đỏ.

Được biết, phạm vi đánh giá cấp độ dịch được đánh giá từ quy mô cấp xã. Khuyến khích đánh giá từ phạm vi, quy mô nhỏ nhất có thể (dưới cấp xã) nhằm đảm bảo hiệu quả.

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Đối với hành khách tham gia giao thông (trừ vận tải hàng không, đường sắt) phải đáp ứng các yêu cầu như tuân thủ "Thông điệp 5K"; khai báo y tế theo quy định của Bộ Y tế; thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 và Bộ Y tế.

Về xét nghiệm y tế: Bộ GTVT chỉ yêu cầu xét nghiệm các trường hợp có một trong các biểu hiện triệu chứng sốt, ho, mệt mỏi, đau họng, mất vị giác và khứu giác, khó thở.

Đối với tất cả các cấp độ dịch, chỉ yêu cầu xét nghiệm một trong các trường hợp: Có nghi ngờ hoặc có chỉ định điều tra dịch tễ đến từ địa bàn có dịch ở cấp 3; đến từ địa bàn có dịch ở cấp 4 hoặc cách ly y tế vùng (phong tỏa); không yêu cầu xét nghiệm khi đi lại trong địa bàn.

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Đồng thời, Bộ GTVT vẫn giữ quy định hành khách đi máy bay phải tiêm đủ liều vaccine phòng COVID-19 hoặc F0 khỏi bệnh, có kết quả xét nghiệm âm tính. Khách đi tàu hỏa từ vùng nguy cơ cao cũng phải xét nghiệm và tiêm đủ liều, khách từ vùng nguy cơ thấp cần xét nghiệm. Quy định với người dân đi xe khách liên tỉnh cũng tương tự.

Theo Bộ GTVT, việc xét nghiệm SARS-CoV-2 được thực hiện bằng RT-PCR hoặc test kháng nguyên nhanh có giá trị trong vòng 72 giờ. Song, trường hợp Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y tế ban hành quy định mới về phòng, chống dịch Covid-19 đối các với đối tượng áp dụng tại hướng dẫn tạm thời này thì thực hiện theo quy định mới.

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Từ khóa:   Xét nghiệm nhanh Covid-19 Tiêm vaccine hướng dẫn vận tải

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