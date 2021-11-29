Chồng mới mất vì Covid-19, người mẹ địu con hơn 1 tháng tuổi đi 200km về quê, kiệt sức dưới cơn mưa tầm tã

Xã hội 29/11/2021 22:27

Các chiến sĩ đã hỗ trợ hai mẹ con về đến nhà, đồng thời động viên, tặng quà cho hai mẹ con cháu bé.

Theo báo Công an TP.HCM đưa tin, chiều tối 28/11, trong lúc làm nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát tại Km 1933 đường Hồ Chí Minh đoạn qua xã Quảng Tín, huyện Đắk R’lấp, tỉnh Đắk Nông, tổ tuần tra thuộc Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 2, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Nông phát hiện xe máy BS: 17N6-7052 do chị Thị D. (SN 1994, trú tại xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức) chở theo một bé trai hơn 1 tháng tuổi dừng xe bên lề đường dưới trời mưa và có biểu hiện khá mệt mỏi.

Thấy vậy, tổ tuần tra đã chủ động đến thăm hỏi và được biết chị D. là công nhân làm việc tại TP.HCM nhưng chồng vừa mất cách đây 1 tháng vì nhiễm Covid-19. Do dịch Covid -19 kéo dài dẫn đến thất nghiệp, chồng mất, bản thân chị đang nuôi con nhỏ rất khó khăn. Do đó sáng 28/11, chị D. đã địu cháu bé phía trước bụng và điều khiển xe máy từ TP.HCM về quê ở huyện biên giới Tuy Đức.

Chồng mới mất vì Covid-19, người mẹ địu con hơn 1 tháng tuổi đi 200km về quê, kiệt sức dưới cơn mưa tầm tã - Ảnh 1
Cán bộ CSGT Đăk Nông tặng quà cho hai mẹ con chị D. - Ảnh: Công an TP.HCM

Khi đến địa phận tỉnh Đắk Nông thì trời đổ mưa, hai mẹ con bị ướt sũng, bụng đói và kiệt sức do phải đi một quảng đường xa hơn 200km, trong người không còn tiền để ăn uống dọc đường. Vì vậy, tổ tuần tra nhanh chóng dùng chăn sưởi ấm cho cháu bé và giúp bế cháu bé cho chị D. ăn uống.

Cảm thông trước hoàn cảnh khó khăn, tổ tuần tra đã hỗ trợ cho mẹ con chị D. số tiền 1.000.000 đồng và dùng xe ô tô chuyên dụng chở xe máy cùng hai mẹ con chị đến khai báo y tế tại Trạm xá xã Đắk R’tih, huyện Tuy Đức trước khi về nhà.

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Dòng người hồi hương tránh dịch bỗng xuất hiện một chiếc xe bị tụt lại phía sau, thấy sự lạ, CSGT có ngay hành động này

Khi đang đưa dòng người hồi hương đi qua địa phận tỉnh, chiếc xe của một gia đình nọ bị tụt lại phía sau vì gặp vấn đề về động cơ. Thấy sự lạ, chiến sĩ CSGT đã ra thăm hỏi và biết được chiếc xe bị hỏng, không thể đi tiếp.

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