Lần đầu tiên, hầm Hải Vân mở cửa cho xe máy đi qua, hàng trăm người hồi hương được CSGT hộ tống an toàn

Xã hội 07/10/2021 07:54

Lần đầu tiên trong lịch sử, hầm Hải Vân mở cửa để xe máy chạy qua nhằm hỗ trợ cho người dân từ miền Nam về quê.

Theo Vietnamnet đưa tin, tối 6/10, ông Lê Quang Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng đã ký Công văn về việc hỗ trợ trung chuyển người dân đi về các tỉnh phía Bắc qua hầm Hải Vân.

Theo đó, do lượng đông người dân từ các tỉnh phía Nam trên đường về quê đi qua địa phận TP. Đà Nẵng hơn 5.500 lượt xe với 10.000 người/ngày nên UBND đã đề nghị Công ty CP Đầu tư hạ tầng giao thông Đèo Cả hỗ trợ, tạo điều kiện trung chuyển miễn phí các phương tiện xe máy của người dân từ các tỉnh phía Nam về quê qua hầm Hải Vân.

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Đoàn người tập trung để được hỗ trợ qua hầm Hải Vân an toàn - Ảnh: Vietnamnet

Ngay sau khi nhận được thông tin về việc cần văn bản của Sở GTVT hoặc UBND của 2 tỉnh từ Công ty phụ trách hầm đèo Hải Vân, UBND TP. Đà Nẵng đã có Công văn hỗ trợ người dân ngay sau đó.

Khoảng 22h25, đoàn khoảng 700 người dân tập trung chờ chạy xe máy qua hầm. Để đảm đảm an toàn, lực lượng chức năng yêu cầu người dân đổ hết xăng dư, chạy giữ khoảng cách 40km/h, không lấn vượt trong hầm...

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Đoàn người được CSGT dẫn đoàn đi qua hầm an toàn - Ảnh: Dân Việt

Theo ghi nhận của báo Dân Việt, hàng trăm xe máy đã được CSGT dẫn đoàn xuất phát để vào hầm chạy về hướng tỉnh Thừa Thiên – Huế. Xe của lực lượng CSGT dẫn đầu đoàn đi vào hầm. Đoàn xe máy của người dân sẽ đi sau xe dẫn đoàn. Cuối đoàn, lực lượng chức năng sẽ bố trí xe của các đoàn từ thiện, xe cứu hỏa, xe cứu thương, xe phục vụ sửa chữa xe máy... 

Ngoài ra, lực lượng cũng được bố trí chặn các xe lưu thông qua hầm nhằm đảm bảm an toàn cho người dân.

Những ngày qua, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã hỗ trợ 24 đoàn với 7.100 phương tiện và 13.795 người từ các địa phương phía nam về quê đi qua địa phận Đà Nẵng.

Thực hiện đề nghị của TP. Đà Nẵng, Công ty Cổ phần Tập đoàn Đèo Cả sẽ tiến hành mở cửa hầm Hải Vân để tạo thuận lợi cho người dân di chuyển an toàn trong thời tiết mưa rất lớn. Thời gian mở hầm vào lúc 0 giờ ngày 7/10, đơn vị này sẽ sử dụng xe trung chuyển miễn phí đưa người và phương tiện xe máy của những người dân về quê qua hầm nhằm bảo đảm an toàn nhất.

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