Từ 0h ngày 1/10, việc đi lại, giao thương giữa Quảng Nam và Đà Nẵng được nới lỏng, chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới

Xã hội 30/09/2021 19:43

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, phối hợp để lên phương án chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo thông tin từ VOV, từ ngày 1/10, việc đi lại, giao thương giữa Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ tiếp tục được nới lỏng.

Theo ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, phối hợp để lên phương án chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, từ 0h ngày 1/10, giữa Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ liên thông, Quảng Nam sẽ giao thương, cung ứng hàng hóa cho Đà Nẵng và ngược lại. Người dân hai địa phương sẽ được đi lại bình thường nhưng được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa việc lây lan dịch Covid-19.

Binh thuong moi 1
Việc đi lại, giao thương giữa Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ được nới lỏng. Ảnh: VOV

Ông Phan Việt Cường cũng cho biết, các hoạt động sẽ diễn ra bình thường nhưng phải hết sức an toàn, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát được dịch bệnh.

"Việc này chúng tôi đã bàn với thành phố Đà Nẵng, mở cửa nhưng theo hướng từng bước. Làm sao phải kiểm soát dịch bệnh an toàn mới thực sự mở cửa. Việc đi lại trong những tình huống khẩn cấp giữ hai địa phương lâu nay vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên những mặt hàng không thiết yếu thì chưa được lưu thông. Chúng tôi đang bàn với Đà Nẵng làm sao để hai địa phương vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa đảm bảo nhân dân được đi lại, giao thương với nhau. Đây là bài toán đặt ra trong tình hình mới", ông Cường cho biết.

Nguyên nhân ban đầu vụ cô gái rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong

Nguyên nhân ban đầu vụ cô gái rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong

Liên quan đến vụ việc cô gái rơi từ tầng 15 chung cư xuống đất tử vong. Được biết, cơ quan chức năng TP.Hà Nội đã hoàn thành công tác khám nghiệm, bàn giao thi thể về cho gia đình đồng thời cũng đã có kết luận ban đầu về nguyên nhân sự việc.

Xem thêm
Từ khóa:   Covid-19 Đà Nẵng - Quảng Nam bình thường mới

TIN MỚI NHẤT

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Sự thật đằng sau thái độ ngọt ngào của người vợ khi phát hiện chồng ngoại tình trong đêm thành hôn

Tâm sự gia đình 1 giờ 5 phút trước
Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Nỗi ân hận của người chồng khi lỡ lời châm chọc vợ cũ trong hoàn cảnh không ngờ

Tâm sự gia đình 1 giờ 35 phút trước
Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Sự thật đằng sau đám cưới không thành vì trót có bầu và màn chạm mặt lạnh người ở phòng sinh

Tâm sự 2 giờ 5 phút trước
Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Nỗi dằn vặt của người vợ khi nói ra sự thật về đứa con và phản ứng không ngờ của người chồng

Tâm sự 2 giờ 35 phút trước
Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Nỗi băn khoăn của người chồng khi nhận kết quả bệnh và sự thật bất ngờ từ tờ giấy siêu âm của vợ

Tâm sự 3 giờ 5 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 9/10/2026, số trời đã định, 3 con giáp bước ra cửa gặp Thần tài, tiền tiêu thả ga, sự nghiệp 'phất như diều gặp gió'

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Trúng số độc đắc đúng ngày 9/10/2026, 3 con giáp 'sa lưới Thần Tài', sắm vàng chất đầy két, cuộc sống sang trang mới rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Cuộc hội ngộ bất ngờ sau nửa năm ly hôn và phản ứng của người chồng cũ khi gặp lại vợ

Tâm sự gia đình 3 giờ 35 phút trước
Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Nỗi lòng người vợ bị mẹ chồng chìa chiết chuyện con cái và câu đáp trả bất ngờ của người chồng

Tâm sự gia đình 4 giờ 5 phút trước
Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Nỗi lòng người vợ khi thấy nhúm lông mèo trên áo chồng và hành trình khám phá bí mật

Tâm sự 4 giờ 35 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 8/10/2026, 3 con giáp Lộc về triền miên, hỷ sự ngập lối, làm đâu thắng đó, xui rủi tránh xa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Thần Tài ban lộc, Quý Nhân chiếu cố , may mắn triền miên, tài vận hanh thông, tiền tiêu mãi không hết

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số

2.010 suất tầm soát ung thư miễn phí cho phụ nữ yếu thế và dân tộc thiểu số