Từ 0h ngày 1/10, việc đi lại, giao thương giữa Quảng Nam và Đà Nẵng được nới lỏng, chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới

Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, phối hợp để lên phương án chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới.

Theo thông tin từ VOV, từ ngày 1/10, việc đi lại, giao thương giữa Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ tiếp tục được nới lỏng.

Theo ông Phan Việt Cường, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng đã trao đổi, phối hợp để lên phương án chuẩn bị trở lại trạng thái bình thường mới.

Cụ thể, từ 0h ngày 1/10, giữa Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ liên thông, Quảng Nam sẽ giao thương, cung ứng hàng hóa cho Đà Nẵng và ngược lại. Người dân hai địa phương sẽ được đi lại bình thường nhưng được kiểm soát chặt chẽ theo quy định của Bộ Y tế, hạn chế tối đa việc lây lan dịch Covid-19.

Việc đi lại, giao thương giữa Quảng Nam và Đà Nẵng sẽ được nới lỏng. Ảnh: VOV

Ông Phan Việt Cường cũng cho biết, các hoạt động sẽ diễn ra bình thường nhưng phải hết sức an toàn, vừa thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, vừa kiểm soát được dịch bệnh.

"Việc này chúng tôi đã bàn với thành phố Đà Nẵng, mở cửa nhưng theo hướng từng bước. Làm sao phải kiểm soát dịch bệnh an toàn mới thực sự mở cửa. Việc đi lại trong những tình huống khẩn cấp giữ hai địa phương lâu nay vẫn diễn ra bình thường, tuy nhiên những mặt hàng không thiết yếu thì chưa được lưu thông. Chúng tôi đang bàn với Đà Nẵng làm sao để hai địa phương vừa kiểm soát được dịch bệnh, vừa đảm bảo nhân dân được đi lại, giao thương với nhau. Đây là bài toán đặt ra trong tình hình mới", ông Cường cho biết.

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