Tin cực vui cho tín đồ phim ảnh: Các cụm rạp đầu tiên chính thức tái hoạt động

Xã hội 30/09/2021 16:08

Sau gần 4 tháng phải dừng hoạt động, đến nay các cụm rạp đầu tiên đã được phép mở lại. Đây là một dấu hiệu vui, hứa hẹn sự khởi sắc trở lại của điện ảnh Việt trong những tháng cuối năm.

Từ ngày 3/5, hệ thống rạp chiếu phim tại thành phố Hồ Chí Minh đóng cửa toàn bộ vì dịch Covid-19. Sau đó không lâu, cụm rạp ở Hà Nội và các địa phương khác cũng dừng hoạt động. Hơn bốn tháng kể từ thời điểm khó khăn đó, khán giả không thể ra rạp xem phim.

Mới đây, theo nguồn tin từ Trí Thức Trẻ, ngày 29/9, một số cụm rạp đầu tiên tại một số địa phương đã thông báo mở cửa trở lại. Cụ thể, với CGV là cụm rạp Vincom Thái Nguyên, với Lotte (từ 1/10) là 3 cụm rạp bao gồm Lotte Cinema Bắc Ninh, Việt Trì, Tuyên Quang. 

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Tuy số cụm rạp hoạt động trở lại chỉ là 4 lại hoàn toàn thuộc các tỉnh khu vực miền Bắc nhưng đây vẫn là một dấu hiệu vui, hứa hẹn sự khởi sắc trở lại trong những tháng cuối năm của điện ảnh Việt. Khán giả cũng để lại nhiều bình luận, hi vọng ngày toàn bộ các cụm rạp trên cả nước, đặc biệt là ở các thành phố lớn được hoạt động trở lại.

Báo Công Lý thông tin thêm, trong trường hợp nhà rạp được mở lại thời gian tới, các hệ thống rạp chiếu phim không gặp khó khăn về nguồn phim. Vấn đề lớn nhất theo nhiều người cho rằng là chính phủ cần có quy định cụ thể về quy trình vận hành để đảm bảo an toàn cho khách hàng lẫn nhân viên của nhà rạp.

Ảnh minh họa: Internet

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