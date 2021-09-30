Chị H. có triệu chứng sốt, viêm họng nhưng chị chỉ tự mua thuốc về nhà uống vì nghĩ đây là triệu chứng thông thường.

Theo báo Người Lao động đưa tin, sáng 30/9, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Bình Định đã thông tin về 11 ca Covid-19 vừa ghi nhận trên địa bàn, nâng tổng số ca lên 1.281.

Đáng chú ý, trong số các ca mắc trên, có 1 ca là nữ điều dưỡng Khoa Nội thận – Lọc máu Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định. Việc nữ điều dưỡng này mắc Covid-19 đã khiến 17 đồng nghiệp và 51 bệnh nhân đang điều trị ở đây trở thành F1.

Cụ thể, nữ điều dưỡng mắc Covid-19 nói trên là chị L.T.N.H (SN 1987; ngụ phường Ngô Mây, TP. Quy Nhơn). Ngày 21/9, chị H. được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR định kỳ, kết quả âm tính SAR-CoV-2. Ngày 28/9, chị H. tiếp tục được lấy mẫu xét nghiệm RT-PCR định kỳ, kết quả dương tính SAR-CoV-2.

Các ngành chức năng Bình Định tiến hành test nhanh để tầm soát dịch Covid-19 - Ảnh: Người Lao động

Theo điều tra dịch tễ, từ ngày 25/9, chị H. đã tiếp xúc gần với 68 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Định (chưa tính những nơi khác). Trong đó, có 17 đồng nghiệp và 51 bệnh nhân đang điều trị tại Khoa Nội thận – Lọc máu.

Trước khi phát hiện mắc Covid-19, từ ngày 26 đến 28/9, chị H. có triệu chứng sốt, viêm họng. Tuy nhiên, vì nghĩ rằng các triệu chứng này là do nằm gần quạt nước nên chị H. tự mua thuốc về nhà uống.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tu-uong-thuoc-vi-nghi-bi-viem-hong-nu-dieu-duong-mac-covid-19-khien-68-nguoi-o-benh-vien-thanh-f1-427897.html