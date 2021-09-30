Khẩn: Bộ Y tế cảnh báo hiện tượng quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép

Xã hội 30/09/2021 09:40

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) phát đi cảnh báo hiện tượng quảng cáo bán thuốc điều trị COVID-19 chưa được cấp phép.

Theo thông tin của Tiền Phong, thời gian vừa qua, lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp trên cả nước, một số đối tượng đã lợi dụng, rao bán các loại thuốc được quảng cáo thuốc điều trị COVID-19 như Molnupiravir, Liên Hoa Thanh Ôn… trên các trang thông tin điện tử, đặc biệt trên các mạng xã hội.

Bộ Y tế khẳng định, đây là các thuốc chưa được cấp giấy đăng ký lưu hành, được gắn mác hàng “xách tay” hoặc các thuốc đang trong thời gian thử nghiệm lâm sàng. Các thuốc được rao bán với giá vài triệu đồng/hộp.

Quan điểm của Bộ Y tế phải xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trong sản xuất, kinh doanh lưu hành thuốc điều trị COVID-19 nói chung và thuốc có dược chất Molnupiravir nói riêng vì ảnh hưởng lớn đến công tác phòng, điều trị bệnh.

Trên thực tế, việc mua, bán thuốc này trong thời gian vừa qua xuất hiện nhiều trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, qua kênh thông tin của người bệnh và người nhà bệnh nhân. Do đó, để xử lý triệt để, cần có sự vào cuộc của các cơ quan chức năng như Ban chỉ đạo phòng, chống gian lận thương mại, hàng giả, cơ quan điều tra.

Cục Quản lý Dược đã có văn bản gửi cơ quan chức năng thông tin về hiện tượng vi phạm pháp luật nêu trên, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng xác minh các trang điện tử đã đưa thông tin để xác định và xử lý vi phạm kịp thời.

covid-19
Ảnh minh họa: Internet 

Cụ thể ngày 05/9/2021, Bộ Y tế có văn bản số 7343/BYT-QLD đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các lực lượng địa phương tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các trường hợp buôn bán các thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả, các trường hợp quảng cáo thuốc không đúng, quảng cáo thuốc quá công dụng, tăng giá thuốc không hợp lý, đầu cơ, găm hàng đối với thuốc, nguyên liệu làm thuốc sai mục đích.

Bộ Y tế cũng đã chỉ đạo các đơn vị thuộc Bộ như Cục Quản lý Dược, Thanh tra Bộ Y tế tăng cường quản lý việc kinh doanh, quảng cáo điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc xuất xứ như công văn số 9373/QLD-PCTTr ngày 12/8/2021 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế TPHCM đề nghị kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) đối với thông tin phản ánh việc Cục Quản lý thị trường TPHCM phối hợp với lực lượng Công an TPHCM phát hiện số lượng lớn thuốc Liên Hoa Thanh Ôn nhập lậu từ Trung Quốc sau khi kiểm tra căn nhà nằm trong hẻm đường An Dương Vương, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân, TPHCM, các loại thuốc này được quảng cáo chữa được bệnh do COVID-19.

Công văn số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 của Cục Quản lý Dược gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19 về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19 trong đó yêu cầu Sở Y tế các tỉnh, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo các thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19;

Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thông tin, quảng cáo thuốc không đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc; tăng giá thuốc bất hợp lý.

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự, kịp thời lập hồ sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định; chỉ đạo hệ thống các cơ quan giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn tăng cường lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với các thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19. Trong quá trình kiểm tra, lấy mẫu kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc, đặc biệt là các thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19.

Cùng đó, Bộ Y tế cũng đã yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc; tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin, quảng cáo thuốc; thực hiện bình ổn giá các thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi; tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, Bộ Y tế, UBND các tỉnh, thành phố và các cơ quan chức năng; tích cực phối hợp các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu...

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