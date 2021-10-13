Dòng người hồi hương tránh dịch bỗng xuất hiện một chiếc xe bị tụt lại phía sau, thấy sự lạ, CSGT có ngay hành động này

Khi đang đưa dòng người hồi hương đi qua địa phận tỉnh, chiếc xe của một gia đình nọ bị tụt lại phía sau vì gặp vấn đề về động cơ. Thấy sự lạ, chiến sĩ CSGT đã ra thăm hỏi và biết được chiếc xe bị hỏng, không thể đi tiếp.

Tình hình dịch bệnh tại nhiều địa phương khu vực phía Nam đang dần được kiểm soát. Việc đi lại của người dân cũng được nới lỏng phần nào. Chính quyền địa phương cũng đã phối hợp tạo điều kiện để đưa công dân về quê tránh dịch. Bên cạnh đó, nhiều người lao động cũng chọn phương án tự di chuyển sau nhiều tháng "mắc kẹt" tại vùng dịch.

Mới đây, trên MXH lan truyền một đoạn clip ghi lại khoảnh khắc ấm lòng khi công an Đắk Nông dẫn đoàn người di trú ngang qua địa phận. Cụ thể, khi đang đưa dòng người hồi hương đi qua địa phận tỉnh, chiếc xe của một gia đình nọ bị tụt lại phía sau vì gặp vấn đề về động cơ. Thấy sự lạ, chiến sĩ CSGT đã ra thăm hỏi và biết được chiếc xe bị hỏng, không thể đi tiếp.

Ngay lập tức, nam cảnh sát đã bảo gia đình ngồi yên trên xe, còn anh ở phía sau gồng mình đẩy. Mặc dù đã cố gắng hết sức nhưng chiếc xe đi được 1 đoạn xa vẫn không thể nổ máy, chiến sĩ CSGT đành gọi viện trợ một chiếc xe bán tải tới. Anh cùng gia đình nọ nâng chiếc xe máy lên rồi cho người dân ngồi luôn lên xe tải, đi quá giang một đoạn.

Hành động ấm áp của anh chiến sĩ CSGT - Ảnh cắt từ clip

Hình ảnh chiến sĩ áo vàng gồng mình đẩy cả gia đình trên chiếc xe cọc cạch đã khiến cư dân mạng xúc động mạnh. Nhiều người đã dành những lời khen và cảm ơn vô đối với việc làm ấm áp của chiến sĩ CSGT này.

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