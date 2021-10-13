NÓNG: Đơn tố cáo Đàm Vĩnh Hưng được bà chủ Đại Nam gửi tới PC01, khẳng định giống vụ 'ngâm' tiền từ thiện của NS Hoài Linh, nữ thư ký liền có động thái 'LẠ'

Xã hội 13/10/2021 11:43

Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM thông báo, vừa chuyển đơn bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10) đến Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Dẫn tin từ VietNamNet, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) - Công an TP.HCM thông báo, vừa chuyển đơn bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971) tố cáo ông Huỳnh Minh Hưng (tức ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng, SN 1971, ngụ quận 10) đến Văn phòng cơ quan CSĐT (PC01) - Công an TP.HCM để điều tra, xử lý theo thẩm quyền.

Theo đó, cuối tháng 8 vừa qua, bà Phương Hằng gửi đơn đến phòng PC02 tố cáo Đàm Vĩnh Hưng có dấu hiệu chiếm dụng tiền từ thiện trái phép thông qua việc dùng tài khoản cá nhân nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân.

Theo bà Hằng, trong quá trình kêu gọi, tiếp nhận tiền từ thiện, ông Hưng không tự minh bạch, không công khai, không công bố kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết. 

Cách đây ít phút, trên trang cá nhân của nữ thư ký bà Phương Hằng cũng đăng tải công khai lá đơn tố cáo ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đến Công an TP.HCM.

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Bài đăng trên trang cá nhân của nữ thư ký - Ảnh chụp màn hình

Trong đơn, bà Phương Hằng nêu thông tin cho rằng, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng dùng tài khoản cá nhân của mình để nhận tiền từ thiện của mạnh thường quân, song lại không tự minh bạch và công khai, kịp thời rõ ràng chứng từ việc sử dụng nguồn tiền từ thiện để các mạnh thường quân được biết.

Theo bà Phương Hằng, hành động của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng giống như việc "ngâm" tiền từ thiện của danh hài Hoài Linh, xâm hại đến quyền lợi chính đáng của những người ủng hộ từ thiện.

Sau khi xem xét nội dung đơn, Phòng PC02, Công an TP.HCM đã chuyển đơn này đến Phòng PC01, Công an TP để xem xét và giải quyết theo quy định.

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Vụ ồn ào kiện tụng gây náo loạn MXH - Ảnh: Internet

Trước đó, Tuổi Trẻ đưa tin, ngày 4/10, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã chuyển đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng) tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng tới Công an tỉnh Bình Dương để giải quyết theo thẩm quyền.

Theo đó, ngày 1/9, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM nhận được đơn của ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng tố cáo bà Nguyễn Phương Hằng về hành vi vu khống, làm nhục người khác, đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông. Đơn tố cáo của ông Hưng có nêu, gần đây bà Phương Hằng đã phát live trên mạng xã hội và dùng những từ ngữ phản cảm, chửi bới, xúc phạm ông cùng nhiều nghệ sĩ khác, bà còn chỉ trích, cáo buộc nhiều nghệ sĩ lừa đảo, ăn chặn tiền từ thiện… dù chưa có kết luận của cơ quan chức năng. Ông Hưng còn cho rằng bà Phương Hằng công khai các thông tin về đời sống riêng tư, tình cảm, số tiền trong tài khoản của ông và một số nghệ sĩ.

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Thông báo của Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM về việc chuyển đơn tố cáo của ông Đàm Vĩnh Hưng cho Công an tỉnh Bình Dương xử lý theo thẩm quyền - Ảnh: Tuổi Trẻ

Theo ông Hưng, hành động trên của bà Phương Hằng đã gây cho ông nhiều thiệt hại về danh dự, kinh tế.

Hiện vụ ồn ào kiện tụng giữa bà Phương Hằng và nghệ sĩ Việt vẫn đang tiếp tục là tâm điểm chú ý của dư luận.

Nguyên Phó ban Dân nguyện Quốc hội: 'Rà soát tố cáo nghệ sĩ làm từ thiện của bà Phương Hằng là tất yếu - nhưng khi tố cáo ai phải có căn cứ'

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Theo tiến sĩ Lưu Bình Nhưỡng, những lùm xùm vừa qua liên quan đến chuyện bà Phương Hằng đấu tố nghệ sĩ làm từ thiện đã bộc lộ rõ lỗ hổng của luật pháp, cũng như nhu cầu bức bối phải thay đổi".

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng Hoài Linh

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