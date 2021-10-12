TP.HCM mở tour du lịch Củ Chi - núi Bà Đen từ ngày 16/10 theo hình thức khép kín

UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch TP đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để tổ chức, kết nối lại tour du lịch Địa đạo Củ Chi kết hợp núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).

Dẫn tin từ Zing News, tại buổi làm việc giữa đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM với UBND TP về công tác phòng chống Covid-19 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021 diễn ra chiều 12/10, bà Phan Thị Thắng, Phó chủ tịch UBND TP.HCM, cho biết vào sáng cùng ngày, UBND TP.HCM cùng Sở Du lịch TP đã làm việc với UBND tỉnh Tây Ninh để tổ chức, kết nối lại tour du lịch Địa đạo Củ Chi kết hợp núi Bà Đen (tỉnh Tây Ninh).

"Đề nghị đã được tỉnh Tây Ninh thống nhất bắt đầu từ 16/10 theo hình thức khép kín", bà Thắng nói và cho biết một số tỉnh đã gọi điện trao đổi với TP.HCM từ tuần sau, mong muốn TP kết nối thêm tuyến du lịch này.

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Theo bà Thắng, đây là bước đi đầu tiên trong việc mở lại các tuyến du lịch liên tỉnh. Trong tuần sau, thành phố sẽ tiếp tục làm việc với một số địa phương khác để mở lại các tuyến du lịch.

"Thuận lợi là các địa phương cũng nhận định đa số người dân thành phố đã được tiêm 2 mũi vaccine và khi đi cũng đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch. Việc này sẽ giúp các dịch vụ kết nối từng bước phát triển thêm", bà Thắng nói.

Hồi tháng 9, Sở Du lịch TP.HCM phối hợp với một số đơn vị và doanh nghiệp tổ chức các tour du lịch đến Cần Giờ và Củ Chi cho khoảng 500 nhân sự tuyến đầu chống dịch. Đây là tour đầu tiên trong chiến dịch tri ân đội ngũ y, bác sĩ tuyến đầu chống dịch Covid-19 tại TP.HCM.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tphcm-mo-tour-du-lich-cu-chi-nui-ba-den-tu-ngay-16-10-theo-hinh-thuc-khep-kin-430447.html