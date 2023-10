Bão số 8 'theo đuôi' ngay sau bão số 7, dòng người phía Nam về quê cần đặc biệt chú ý

"Mặc dù bão số 7 suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên biển, nhưng mưa lớn sẽ còn xuất hiện ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ", ông Khiêm nhấn mạnh.

Cụ thể, từ chiều tối nay đến ngày 11/10, ở phía Đông Bắc Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 150-250 mm, có nơi trên 300 mm. Khu vực phía Tây Bắc Bộ, từ 10-11/10, có mưa to, tổng lượng mưa phổ biến 50-100 mm, có nơi trên 150mm. Ngoài ra, từ ngày 10-12/10, ở khu vực Bắc Trung Bộ có mưa to đến rất to, tổng lượng mưa phổ biến 100-250 mm, có nơi trên 250 mm.