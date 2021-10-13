Em trai ôm hũ tro cốt của anh trai lên tàu về quê: Ai cũng tất bật cùng người thân xuống tàu, chỉ một người lặng thinh, lòng trĩu nặng

Xã hội 13/10/2021 17:24

Giữa đoàn người ai cũng vui tươi, tất bật cùng người thân hồi hương thì anh Đinh Ngọc Huy (SN 1991) ngồi lặng lẽ ôm ba lô chứa tro cốt người anh trai đã mất vì Covid-19 khiến mắt ai cũng ngân ngấn nước.

Đại dịch Covid-19 diễn ra nhiều tháng nay đã khiến không ít người "khốn đốn". Mỗi ngày thông tin về ca nhiễm bệnh và bệnh nhân tử vong khiến người dân xót xa và luôn hy vọng "con vi rút nguy hiểm" này sớm được kiểm soát để không còn những cảnh bố mẹ xa con, ông bà xa cháu đẫm nước mắt.

Mới đây, trên MXH chia sẻ lại một đoạn clip ghi lại hình ảnh một chàng trai ôm khư khư chiến ba lo trước ngực. Ánh mắt ánh lên vẻ buồn bã và xót xa. Hóa ra, thứ mà người này trân trọng, ôm chặt trong lòng chính là hũ tro cốt của người anh trai đã mất vì Covid-19.

Theo thông tin từ Pháp luật và Bạn đọc, nam thanh niên trong đoạn clip là anh Đinh Ngọc Huy (SN 1991). Được biết, anh Huy và anh trai mỗi người lập nghiệp một nơi. Em thì ở Sài Gòn, anh thì ở Bình Dương. Xót xa thay khi người anh chẳng may mắc Covid-19 qua đời sau 2 tuần điều trị tại bệnh viện. Hay tin, người em như chết lặng. 

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Anh Huy mắt nhìn ra cửa sổ, tay vẫn đan chặt giữ chiếc balo đựng hũ tro cốt của anh trai 

Trên chuyến tàu về quê, anh Huy ngồi thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ tàu. Anh nghẹn ngào nhớ lại khoảng thời gian hai anh em cùng nhau về quê mỗi dịp lễ Tết. Nay anh về chỉ còn hũ tro lạnh ngắt.

Sau quãng đường dài hơn 1.000 km, chuyến tàu cũng đã cập bến tại ga Minh Lệ, Ba Đồn, Quảng Trạch, Quảng Bình. Giữa dòng người hồ hởi vì được trở về quê sau nhiều ngày tháng mắc kẹt nơi tâm dịch, riêng anh Huy chỉ lặng lẽ đặt chiếc balo chứa hũ tro cốt của anh trai lên bàn thờ vọng cạnh đường ray, thắp nén nhang, kính cẩn báo với anh đã về đến quê hương.

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Nhẹn nhàng và kính cẩn, anh đặt hũ tro lên bàn thờ vọng cạnh đường ray 

Đoạn clip ngắn vỏn vẹn hơn 1 phút những đã khiến nhiều người không kìm được nước mắt, ai cũng xúc động thương xót. Xúc động vì nhận ra, đây là chuyến về quê cuối cùng của anh Huy cùng người anh trai đã khuất. Thương cảm và bàng hoàng vì Covid-19 đã lấy đi của chúng ta quá nhiều!

Ảnh: Tổng hợp, Soha

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