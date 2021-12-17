Vé máy bay Tết giảm mạnh nhưng vẫn “ế”, nhiều người đắn đo chuyện về quê vì “ngại” cách ly

Xã hội 17/12/2021 17:29

Không giống tình cảnh chen chúc, “cháy vé” về quê ăn Tết như những năm trước, năm nay, các hãng hàng không dù đã giảm giá mạnh vé máy bay Tết Nguyên đán 2022 nhưng vẫn “ế” vì nhiều người lo ngại phải cách ly khi về quê.

Dẫn tin từ Người Lao Động, nhiều hãng hàng không hiện đã chính thức công bố mở bán vé máy bay dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Trong đó, giá vé của hãng hàng không VietJet chỉ từ 609.000 đồng/chặng (chưa gồm thuế, phí) cùng với đó là hàng trăm ngàn vé ưu đãi trên các chặng bay kết nối TP.HCM với Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng... được mở bán không giới hạn khung giờ.

Vé máy bay Tết giảm mạnh nhưng vẫn “ế”, nhiều người đắn đo chuyện về quê vì “ngại” cách ly - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Các hãng hàng không như Vietnam Airlines, Bamboo, Jetstar Pacific cũng đã âm thầm mở bán vé máy bay Tết các chặng giữa TP.HCM với Hà Nội, Vinh, Đà Nẵng, Huế… với giá cũng mềm hơn rất nhiều so với cùng kỳ những năm trước.

Nhiều vé được mở bán khởi hành ngày 27 tháng chạp từ TP.HCM đi Hà Nội chỉ 1,98 triệu đồng/chặng (thấp hơn nhiều so với mức 3-3,5 triệu đồng/chặng cùng kỳ những năm trước). Hay chặng giữa TP.HCM - Vinh ngày 26 tháng chạp giá vé từ 2,8 triệu đồng/chặng gồm thuế phí ( rẻ hơn khoảng 700.000 đồng so với Tết năm ngoái).

Vé máy bay Tết giảm mạnh nhưng vẫn “ế”, nhiều người đắn đo chuyện về quê vì “ngại” cách ly - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nếu như mọi năm, giá vé về quê ăn Tết luôn ở mức cao ngất ngưởng nhưng vẫn “cháy vé” từ sớm, thì năm năm dù đã “giảm giá” bất ngờ nhưng nhiều người cho biết chưa quyết định đặt vé về quê vì ngại dịch và các quy định về cách ly. Nhiều người lo ngại được nghỉ làm về quê có vài ngày mà cách ly đã tới 7 ngày, không được tiếp xúc với người thân, thì về làm gì?

Vé máy bay Tết giảm mạnh nhưng vẫn “ế”, nhiều người đắn đo chuyện về quê vì “ngại” cách ly - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Theo các đại lý vé máy bay ở TP.HCM, phần lớn khách hàng tới thời điểm này chưa đặt vé máy bay Tết để về quê là do ngại diễn biến dịch Covid-19 còn phức tạp, nhiều địa phương vẫn giữ các quy định về chống dịch và cách ly, đặc biệt là chính sách hoàn tiền vé của một số hãng hàng không khi có sự cố hoãn, hủy chuyến vẫn chậm khiến khách không mặn mà đặt vé sớm mà chờ tới cận Tết mới mua.

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