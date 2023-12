Lưu ý: Cấm xe cộ lưu thông qua hầm sông Sài Gòn theo khung giờ trong 3 ngày

Xe bị cấm lưu thông 2 chiều qua hầm sông Sài Gòn theo khung giờ để kiểm định kết cấu đường hầm.

Theo Zingnews đưa tin, Sở Giao thông Vận tải TP.HCM vừa có thông báo cấm xe qua hầm sông Sài Gòn theo khung giờ từ ngày 19 đến 21/12. Việc phân luồng này nhằm phục vụ kiểm định công trình hầm sông Sài Gòn theo đề xuất của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị.

Theo đó, cấm xe lưu thông 2 chiều qua hầm sông Sài Gòn khung giờ từ 23h (ngày 19/12, 20/12) đến 4h (ngày 20/12, 21/12).

Trong thời gian cấm đường, nếu người dân có nhu cầu đi lại từ quận 1 đến TP. Thủ Đức thì có 2 lộ trình thay thế:

Lộ trình 1: Người dân đi đường Võ Văn Kiệt - Ký Con - Trần Hưng Đạo - Nguyễn Thái Học - Nguyễn Thị Nghĩa - Lý Tự Trọng - Hai Bà Trưng - Lê Duẩn - Nguyễn Bỉnh Khiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - qua cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Lộ trình 2: Người dân đi đường Võ Văn Kiệt - cầu Calmette - Đoàn Văn Bơ - Hoàng Diệu - Nguyễn Tất Thành - cầu Khánh Hội - Tôn Đức Thắng - Nguyễn Hữu Cảnh - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Cơ Thạch - Mai Chí Thọ.

Việc phân luồng nhằm phục vụ kiểm định công trình hầm sông Sài Gòn theo đề xuất của Trung tâm Quản lý điều hành giao thông đô thị - Ảnh minh họa: Internet

Đối với người đi từ TP. Thủ Đức về quận 1, cơ quan chức năng cũng đề xuất 2 lộ trình thay thế.

Lộ trình 1: Người dân đi đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Võ Văn Kiệt.

Lộ trình 2: Người dân đi đường Mai Chí Thọ - Nguyễn Cơ Thạch - cầu Thủ Thiêm - Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng - Lê Duẩn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Võ Văn Kiệt.

Trong quá trình kiểm định hầm, Trung tâm quản lý điều hành giao thông đô thị phối hợp Phòng CSGT TP.HCM, Công an quận 1, Công an TP. Thủ Đức tổ chức phân luồng giao thông, điều tiết xe để đảm bảo an toàn.

Bắc Kạn: Chưa thể tiếp cận giải cứu 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập hầm vì đi tìm “kho báu” Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cho biết lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang sâu.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/luu-y-cam-xe-co-luu-thong-qua-ham-song-sai-gon-theo-khung-gio-trong-3-ngay-441929.html