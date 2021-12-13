Bắc Kạn: Chưa thể tiếp cận giải cứu 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập hầm vì đi tìm “kho báu”

Xã hội 13/12/2021 11:58

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cho biết lực lượng cứu hộ hiện vẫn đang nỗ lực tìm kiếm và giải cứu 2 nạn nhân bị mắc kẹt trong hang sâu.

Theo báo Công Lý đưa tin, thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn hai nạn nhân bị kẹt trong hang. Đến nay, 2 nạn nhân đã bị kẹt trong một hang sâu tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) hơn 4 ngày.

Bắc Kạn: Chưa thể tiếp cận giải cứu 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập hầm vì đi tìm “kho báu” - Ảnh 1

Đến trưa 12/12, vẫn chưa liên lạc, tiếp cận được với các nạn nhân bị mắc kẹt trong hang. (Ảnh: VOV)

Lực lượng cứu hộ đã đào bới đất sập từ đêm 9/12, ước tính còn khoảng 100m nữa mới được khu vực có người bị nạn nhưng do hang hẹp, ngập nước, nhiều chỗ chỉ một người chui lọt nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

Bắc Kạn: Chưa thể tiếp cận giải cứu 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập hầm vì đi tìm “kho báu” - Ảnh 2
(Ảnh: VOV)

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cũng cho biết, 2 nạn nhân bị vùi lấp được xác nhận là: Hoàng Việt D. (SN 1977) và Trần Văn H. (SN 1980) đều là người tại địa phương. Cả 2 nghe thông tin “có kho báu” nên tự phát tổ chức đi tìm kiếm tại khu vực hang đá tự nhiên chứ không phải là vụ sập mỏ vàng hay sập mỏ khoáng sản như mạng xã hội đang thông tin.

Bắc Kạn: Chưa thể tiếp cận giải cứu 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập hầm vì đi tìm “kho báu” - Ảnh 3

Lối vào cửa hang (Ảnh: VOV)

Bắc Kạn: Chưa thể tiếp cận giải cứu 2 nạn nhân mất tích trong vụ sập hầm vì đi tìm “kho báu” - Ảnh 4

Khu vực hang đá 2 nạn nhân bị mắc kẹt (Ảnh: VOV) 

Theo thông tin ban đầu, vào sáng 8/12, anh Hoàng Việt D. và Trần Văn H. rủ nhau đi tìm “kho báu” tại khu vực hang đá tự nhiên thuộc thôn Kéo Nàng (thuộc xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn). Tuy nhiên, vị trí cách miệng hang chừng 220m đã bất ngờ sạt lở khiến 2 nạn nhân bị kẹt phía trong, người dân địa phương sau nỗ lực giải cứu bất thành đã báo chính quyền địa phương và lực lượng chức năng thực hiện giải cứu từ tối 9/12.

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