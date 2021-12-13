Đến trưa 12/12, vẫn chưa liên lạc, tiếp cận được với các nạn nhân bị mắc kẹt trong hang. (Ảnh: VOV)

Theo báo Công Lý đưa tin, thời điểm hiện tại, lực lượng cứu hộ huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn ) vẫn đang nỗ lực tìm kiếm, cứu nạn hai nạn nhân bị kẹt trong hang. Đến nay, 2 nạn nhân đã bị kẹt trong một hang sâu tại thôn Kéo Nàng, xã Bản Thi, huyện Chợ Đồn (tỉnh Bắc Kạn) hơn 4 ngày.

Lực lượng cứu hộ đã đào bới đất sập từ đêm 9/12, ước tính còn khoảng 100m nữa mới được khu vực có người bị nạn nhưng do hang hẹp, ngập nước, nhiều chỗ chỉ một người chui lọt nên công tác tìm kiếm gặp nhiều khó khăn.

(Ảnh: VOV)

Lãnh đạo UBND huyện Chợ Đồn (Bắc Kạn) cũng cho biết, 2 nạn nhân bị vùi lấp được xác nhận là: Hoàng Việt D. (SN 1977) và Trần Văn H. (SN 1980) đều là người tại địa phương. Cả 2 nghe thông tin “có kho báu” nên tự phát tổ chức đi tìm kiếm tại khu vực hang đá tự nhiên chứ không phải là vụ sập mỏ vàng hay sập mỏ khoáng sản như mạng xã hội đang thông tin.