Thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc xử lý nhóm thanh niên cởi đồ “khoe thân” trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Sáng 11/12, mạng xã hội lan truyền một số bức ảnh một nhóm thanh niên đứng trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) tạo dáng, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm. Nhóm người này mặc quần, đội mũ ông già Noel và cởi trần, phô diễn hình thể, đứng tạo dáng đủ kiểu, chiếm diện tích phần lớn trong toa tàu gây nên những hình ảnh vô cùng phản cảm trên chuyến tàu.

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở giao Thanh tra Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở VHTT Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm và thông tin rộng rãi tới công chúng.

Hành vi của nhóm thanh niên không chỉ gây phản cảm mà còn có dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo. Cụ thể, đây có thể được cho là hành vi quảng cáo trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức, văn hoá của Việt Nam. Theo Điểm d, khoản 4, Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, biết đơn vị thuê nhóm thanh niên cởi trần trên tàu điện có thể chịu mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng.