Thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc xử lý nhóm thanh niên cởi đồ “khoe thân” trên tàu Cát Linh - Hà Đông

Xã hội 13/12/2021 10:18

Trước nhiều bức xúc và ý kiến phản ánh về nhóm người cởi trần chụp hình “khoe thân” trên tàu Cát Linh-Hà Đông, lãnh đạo Sở giao Thanh tra Sở đã vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm và thông tin rộng rãi tới công chúng.

Sáng 11/12, mạng xã hội lan truyền một số bức ảnh một nhóm thanh niên đứng trong khoang tàu điện Cát Linh - Hà Đông (Hà Nội) tạo dáng, chụp ảnh quảng cáo sản phẩm. Nhóm người này mặc quần, đội mũ ông già Noel và cởi trần, phô diễn hình thể, đứng tạo dáng đủ kiểu, chiếm diện tích phần lớn trong toa tàu gây nên những hình ảnh vô cùng phản cảm trên chuyến tàu.

Thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc xử lý nhóm thanh niên cởi đồ “khoe thân” trên tàu Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 1

Theo báo Tiền Phong đưa tin, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết, lãnh đạo Sở giao Thanh tra Sở đã chỉ đạo Thanh tra Sở VHTT Hà Nội vào cuộc làm rõ, xử lý nghiêm và thông tin rộng rãi tới công chúng.

Hành vi của nhóm thanh niên không chỉ gây phản cảm mà còn có dấu hiệu vi phạm Luật Quảng cáo. Cụ thể, đây có thể được cho là hành vi quảng cáo trái với thuần phong mỹ tục, trái với đạo đức, văn hoá của Việt Nam. Theo Điểm d, khoản 4, Điều 34 Nghị định số 38/2021/NĐ-CP về xử phạt hành chính trong lĩnh vực văn hóa và quảng cáo, biết đơn vị thuê nhóm thanh niên cởi trần trên tàu điện có thể chịu mức phạt từ 40 đến 60 triệu đồng.

Thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc xử lý nhóm thanh niên cởi đồ “khoe thân” trên tàu Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 2

Thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc xử lý nhóm thanh niên cởi đồ “khoe thân” trên tàu Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 3

Chia sẻ trên Tiền Phong, lãnh đạo Công ty Hanoi Metro cho biết, ban đầu, nhóm đều mặc quần áo “ông già Noel” nhưng khi vào vị trí toa khách, nhóm nam thanh niên đã bất ngờ cởi áo, cầm biển quảng cáo chụp ảnh khi tàu chạy.

Thanh tra Sở Văn hóa vào cuộc xử lý nhóm thanh niên cởi đồ “khoe thân” trên tàu Cát Linh - Hà Đông - Ảnh 4

Nhiều quán ăn, nhãn hàng thường xuyên sử dụng dàn người mẫu “khoe thân” để quảng cáo cho thương hiệu nhằm thu hút sự chú ý của khách hàng.

Đây không phải lần đầu tiên những hình ảnh phản cảm vậy gây bức xúc dư luận. Trước đó, nhiều nhà hàng cũng đã sử dụng dàn người mẫu cởi trần, khoe body cơ bắp để tạo hiệu ứng thu hút khách hàng. Tuy nhiên, thay vì được quảng bá tích cực, việc làm này hứng chịu không ít gạch đá và nhận về nhiều bình luận tiêu cực của khách hàng.

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