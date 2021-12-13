Đắk Lắk: Sản phụ và con trai vừa chào đời bất ngờ tử vong khi theo dõi tại bệnh viện, chồng tố 'bác sĩ tắc trách'

Xã hội 13/12/2021 08:48

Một sản phụ đang mang thai nằm theo dõi trong bệnh viện đã bất ngờ lâm vào tình trạng nguy kịch dẫn đến tử vong. Sau đó, đứa bé vừa sinh ra cũng không may qua đời.

Theo báo Lao động đưa tin, ngày 12/12, ông Trần Ngọc Anh - Giám Đốc Trung tâm y tế huyện Krông Năng (Đắk Lắk) xác nhận, Thanh tra đơn vị đang vào cuộc xác minh vụ sản phụ vừa tử vong ở bệnh viện theo yêu cầu của Sở Y tế.

"Sự việc này xảy ra quá nhanh, các bác sĩ khó trở tay kịp. Ban giám đốc đã họp hội đồng và kết luận nguyên nhân sản phụ này tử vong là do bị thuyên tắc ối. Tuy nhiên, cần có thêm thời gian để cơ quan chức năng làm rõ vụ việc để báo cáo cấp trên" - ông Anh nhấn mạnh. 

Được biết, trước đó, gia đình anh Y Mluăn Niê (SN 1980, buôn Wik, xã Ea Hồ, huyện Krông Năng) gửi đơn trình báo đến cơ quan chức năng cho rằng, các bác sĩ ở Trung tâm y tế huyện này "tắc trách" dẫn đến việc khiến vợ là chị HMat Mlô (SN 1977) và con trai vừa chào đời tử vong.

Anh Y Mluăn Niê nói thêm: "Ngày 18/11, vợ tôi được đưa vào Trung tâm Y tế huyện Krông Năng để khám thai định kỳ và ở lại để theo dõi. Qua thăm khám, bác sĩ cho biết, vợ tôi sức khỏe bình thường.

Ngày 22/12, vợ tôi đau bụng có dấu hiệu chuyển dạ. Khoảng 2h ngày 23/12, tôi chạy đến các phòng bác sĩ gõ cửa. Tuy nhiên, bác sĩ không xuống kiểm tra tình hình sức khỏe của vợ tôi. Đến khoảng 7h cùng ngày, bác sĩ đến đưa vợ tôi vào cấp cứu và sinh được con trai nặng 3,5 kg. Ít phút sau, bác sĩ thông báo với gia đình là vợ tôi đã tử vong, đồng thời đưa con tôi chuyển viện đến Bệnh viện vùng Tây Nguyên để tiếp tục cấp cứu.

Tôi bức xúc về việc y bác sỹ Trung tâm Y tế huyện không quan tâm dẫn đến việc vợ tôi qua đời. Tôi nhiều lần gõ cửa, kêu bác sĩ xuống để thăm khám nhưng họ vẫn không xuống và khi thấy bệnh nhân đau đớn họ bỏ mặt, tắc trách…”.

Đắk Lắk: Sản phụ và con trai vừa chào đời bất ngờ tử vong khi theo dõi tại bệnh viện, chồng tố 'bác sĩ tắc trách' - Ảnh 1
Anh Y Mluăn Niê kể lại sự việc - Ảnh: Lao động

Nói về sự việc trên, ông Anh cho hay: Tình hình dịch COVID-19 ở khu vực sản phụ sinh sống đang phức tạp. Vì lẽ đó, thời điểm chị HMat Mlô và đứa con trong bụng tình hình sức khỏe ổn định nhưng vẫn được bác sĩ giữ lại bệnh viện để theo dõi, chưa cho về nhà. Thời gian nằm theo dõi thì sự việc đáng tiếc này xảy ra.

Theo báo cáo của Trung tâm Y tế huyện Krông Năng: Lúc 2 giờ 15 phút, ngày 23/11, sản phụ vào theo dõi ở khoa Ngoại - Chăm sóc sức khỏe sinh sản và sản phụ với lý do đau bụng, thai lần 3 khoảng 39 tuần. Trong thời gian nằm chờ sinh tại khoa, sản phụ đã được thăm khám chưa phát hiện dấu hiệu bất thường nào ngoài huyết áp khá cao. 

Tuy nhiên, đến 9h sáng cùng này, sản phụ này tử vong do ngừng tuần hoàn, hô hấp, thuyên tắc ối... Trong lúc, thai phụ tử vong có đầy đủ tua trực và người nhà. Đơn vị đã bàn giao thi thể sản phụ cho người nhà đưa về mai táng. 

Được biết, con trai anh Y Mluăn Niê sau 2 ngày điều trị ở Bệnh viện vùng Tây Nguyên cũng tử vong. Theo kết luận của ban đầu, bé trai chết bệnh não thiếu oxy tổn thương đa cơ quan, nhiễm trùng huyết cơ quan.

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