Theo thông tin từ Sức khỏe và Đời sống, các bác sĩ nhận định, đây là ca bệnh diễn biến nhanh, phức tạp, sản phụ có thể tử vong ngay lập tức nếu không phẫu thuật cầm máu và truyền bổ sung máu kịp thời.

Mới đây, một thai phụ ở Quảng Ninh mang thai lần 3, ở tuần thứ 39 được gia đình khẩn cấp đưa vào BVĐK Cẩm Phả khi có dấu hiệu sinh. Sau khi sinh thường bé trái 3.9kg, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện tình trạng chảy máu âm đạo nhiều, tử cung co hồi kém,...

Kíp trực đã nhanh chóng chỉ định dùng thuốc tăng co, cầm máu, tuy nhiên không đáp ứng. Các bác sĩ BVĐK Cẩm Phả chẩn đoán sản phụ bị đờ tử cung sau sinh - một tai biến sản khoa vô cùng nguy hiểm. Tình trạng sản phụ diễn biến nhanh nguy kịch, có các biểu hiện của sốc giảm thể tích, da xanh tái, mạch nhanh, huyết áp tụt.

Bệnh nhân mang nhóm máu AB thuộc nhóm máu hiếm, dự trù lượng máu không đủ đáp ứng cho ca mổ nên bệnh viện đã liên hệ tuyến trên và huy động hiến máu từ gia đình người bệnh, CLB hiến máu tình nguyện và các đơn vị khác trên địa bàn. Quá trình phẫu thuật, sản phụ được truyền bổ sung 5 đơn vị máu toàn phần và 2 đơn vị khối hồng cầu.

Sau mổ, tình trạng của sản phụ vẫn còn nguy kịch, với tình trạng sốc, rối loạn đông máu nghiêm trọng, tổn thương thận cấp, đe dọa tính mạng người mẹ, vì vậy BVĐK Cẩm Phả nhanh chóng hội chẩn cấp cứu từ xa và lập tức chuyển sản phụ bị đờ tử cung sau sinh lên BVĐK tỉnh Quảng Ninh.

Bệnh nhân vào viện trong tình trạng hôn mê (có thuốc an thần), thở máy qua ống nội khí quản, được kíp trực cấp cứu thăm khám, làm các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh và hội chẩn đa chuyên Khoa Hồi sức tích cực, Phụ Sản, Ngoại,… để kiểm tra, đánh giá kỹ tình trạng sản phụ và có phương án xử trí tiếp theo cho sản phụ sau mổ cắt tử cung.

ThS.BS Hà Mạnh Hùng – Trưởng khoa Hồi sức tích cực, BVĐK tỉnh Quảng Ninh cho biết: "Khi chuyển đến khoa, sản phụ vẫn trong tình trạng sốc, hôn mê, da niêm mạc hồng nhạt và nguy hiểm nhất là tình trạng rối loạn đông máu, xông dẫn lưu ổ bụng chảy dịch đỏ thẫm khoảng 1.000ml."

Kíp bác sĩ tiếp tục hồi sức tích cực cho bệnh nhân, đảm bảo hô hấp tuần hoàn, truyền máu, huyết tương, thuốc điều chỉnh rối loạn đông máu,… Bệnh nhân chảy máu ồ ạt sau sinh đối diện với rất nhiều nguy cơ trong quá trình phẫu thuật cấp cứu và vận chuyển đến viện. Rất may mắn là sản phụ bị đờ tử cung sau sinh đã được BVĐK Cẩm Phả chẩn đoán, cấp cứu và huy động truyền bổ sung máu kịp thời.

Nữ bệnh nhân sau cuộc phẫu thuật - Ảnh: Sức khỏe và Đời sống

Quá trình điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, chúng tôi theo dõi sản phụ chặt chẽ, kiểm soát tốt tình trạng rối loạn đông máu.

Sau 1 ngày, bệnh nhân đã tỉnh, được rút ống nội khí quản, tự thở tốt, ngừng các thuốc vận mạch, không phải truyền bổ sung máu, dẫn lưu vết mổ không còn dịch. Với sự phối hợp liên viện chặt chẽ, sản phụ đã vượt qua cơn "thập tử nhất sinh" trong niềm hạnh phúc của gia đình và đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện.

Đến nay, sản phụ đã tỉnh táo hoàn toàn, sức khỏe cải thiện, ăn uống tốt, vết mổ khô, các xét nghiệm dần về giới hạn bình thường.