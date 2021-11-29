Hà Nội: Dự kiến cho học sinh THPT đi học lại từ 6/12

Chiều 29/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Thường trực Thành ủy đã xem xét báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch đưa học sinh đi học lại.

Dẫn tin từ VnExpress, chiều 29/11, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết Thường trực Thành ủy đã xem xét báo cáo và cho ý kiến về kế hoạch đưa học sinh đi học lại. Theo đó, khối lớp 10, 11 và 12 và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên sẽ là nhóm tiếp theo đi học trực tiếp, sau khối 9 ở khu vực ngoại thành. Trước mắt, kế hoạch này sẽ triển khai ở các xã, phường, thị trấn của 30 quận, huyện, thị xã mức độ dịch cấp độ 1 và 2; trong 14 ngày, tính đến 30/11, không có ca F0 cộng đồng. Thời gian thực hiện là đầu tháng 12, có thể từ thứ hai tuần sau, ngày 6/12.

Quyết định mở cửa trường học được xem xét thận trọng dựa trên mức độ dịch, độ phủ vaccine với học sinh và kinh nghiệm mở cửa các trường trước đó. Từ 23/11, Hà Nội đã tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 cho người 15 đến 17 tuổi, trong đó phần lớn là học sinh THPT. Đến nay, tỷ lệ tiêm đạt hơn 90%. Ảnh minh họa: Internet Theo nguồn tin từ VietNamNet, Bí thư Hà Nội Đinh Tiến Dũng cho biết thêm, Thường trực Thành ủy đã yêu cầu Ban Cán sự Đảng UBND thành phố xem xét, chỉ đạo việc đưa học sinh trung học phổ thông trở lại trường học trên cơ sở đánh giá, rút kinh nghiệm việc tổ chức đối với khối lớp 9 ở 18 huyện, thị xã vừa qua.

Trong đó, trường học phải đạt yêu cầu an toàn trong phòng, chống dịch Covid-19. Giáo viên chưa tiêm đủ 2 mũi vắc xin Covid-19 chỉ dạy trực tuyến, không đến lớp dạy trực tiếp; Không tổ chức ăn bán trú, căng tin trong trường, học sinh tự mang theo nước uống; Chỉ tổ chức việc dạy học trực tiếp 1 buổi/ngày. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các quận, huyện, thị xã quyết định và chịu trách nhiệm về việc cho học sinh đi học trở lại; phê duyệt phương án cụ thể cho học sinh đi học trở lại của từng trường học; tiếp tục hoàn thiện, tăng cường cơ sở vật chất, nhân lực cho lực lượng y tế trường học, bảo đảm trang bị đầy đủ trang thiết bị phòng, chống dịch, sẵn sàng khi học sinh đến trường. Ông Đinh Tiến Dũng cũng chỉ đạo, ngành Giáo dục - Đào tạo phải tiếp tục theo sát tình hình dạy và học trực tuyến với các khối học sinh trung học cơ sở, tiểu học; tích cực ghi nhận ý kiến của phụ huynh, học sinh, các trường học và chuyên gia để kịp thời có biện pháp giải quyết những bất cập, khó khăn, vướng mắc liên quan, bảo đảm chất lượng giáo dục. Ngành Y tế và ngành Giáo dục - Đào tạo phối hợp chặt chẽ bảo đảm tiến độ, chất lượng tiêm vắc xin cho trẻ từ 12-15 tuổi; lên ngay phương án tổ chức đưa học sinh trung học cơ sở trở lại trường học trong thời gian sớm nhất, an toàn nhất, có thể tiếp ngay sau khối THPT. Đồng thời chuẩn bị các phương án cần thiết, phù hợp với điều kiện, tình hình dịch bệnh để sớm đưa toàn bộ học sinh các cấp đến trường một cách an toàn.

Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc: 'Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?' Trước câu hỏi "Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?", ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM đã giải đáp trong chương trình Dân hỏi - Thành phố trả lời.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ha-noi-du-kien-cho-hoc-sinh-thpt-di-hoc-lai-tu-6-12-439088.html