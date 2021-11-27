Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc: 'Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?'

Cụ thể, ông Dũng cho hay, ngành giáo dục đã tính toán phương án những học sinh trong độ tuổi tiêm nhưng không tiêm được vì nhiều lý do (lý do y tế hoặc vì lý do cá nhân chưa được tiêm, phụ huynh chưa đồng ý tiêm, chưa đủ tuổi để tiêm, có nguy cơ cao như thừa cân béo phì...).

Trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" được phát trực tiếp vào tối ngày 26/11, trước câu hỏi "Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19 , có được đến trường không?", ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, các học sinh này được tới trường bình thường như các bạn khác.

Ngành giáo dục xem tất cả học sinh đều có quyền lợi đến trường bình thường như các bạn khác. Bên cạnh đó, thầy cô giáo phải xem những học sinh này là đối tượng quan tâm đặc biệt, ngoài hỗ trợ học tập phải chú ý đến quá trình sinh hoạt tại nhà trường để an toàn nhất. Những học sinh này thuộc nhóm dễ tổn thương nên ngành giáo dục sẽ có phương án, các trường sẽ phải tập trung đối với những đối tượng học sinh này.

Bên cạnh đó, đại diện ngành GD&ĐT TP.HCM, cho biết Bộ GD&ĐT đã có hướng dẫn, và khi Sở GD&ĐT trình lộ trình cho UBND TPHCM thì đã có phương án đảm bảo an toàn, phương án xử trí khi có ca F0. Bên cạnh đó, mỗi cơ sở giáo dục đều đã xây dựng kế hoạch cụ thể căn cứ vào tình hình thực tế, có phương án trước khi quay trở lại học tập.

Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM Nguyễn Hữu Hưng cho biết thêm, Sở Y tế đã hoàn thành cẩm nang hướng dẫn cho giáo viên và học sinh khi dạy học trực tiếp và sẽ ban hành và chuyển tải đến các trường trong thời gian tới.

Về tình hình tiêm vaccine Covid-19 cho trẻ em, bác sĩ Nguyễn Hữu Hưng - Phó Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho hay qua theo dõi tiêm chủng, số trẻ có chống chỉ định tiêm vaccine rất thấp. Ngay cả những trường hợp các cháu có vấn đề về sức khoẻ như bệnh nền thì phụ huynh vẫn nên đưa đến điểm tiêm chủng khi được mời, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc và có chỉ định cụ thể.

Khi tới điểm tiêm chủng, các bác sĩ sẽ khám sàng lọc để xem các em có thể tiêm vaccine hay không? Những trường hợp không thể tiêm tại chỗ thì có thể chuyển đến những nơi có điều kiện hơn để có biện pháp hỗ trợ.