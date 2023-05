Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM giải đáp thắc mắc: 'Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?'

Trong chương trình "Dân hỏi - Thành phố trả lời" được phát trực tiếp vào tối ngày 26/11, trước câu hỏi "Những học sinh chưa tiêm vaccine Covid-19, có được đến trường không?", ông Dương Trí Dũng, Phó Giám đốc Sở GD&ĐT TP.HCM khẳng định, các học sinh này được tới trường bình thường như các bạn khác.

Cụ thể, ông Dũng cho hay, ngành giáo dục đã tính toán phương án những học sinh trong độ tuổi tiêm nhưng không tiêm được vì nhiều lý do (lý do y tế hoặc vì lý do cá nhân chưa được tiêm, phụ huynh chưa đồng ý tiêm, chưa đủ tuổi để tiêm, có nguy cơ cao như thừa cân béo phì...).