Nữ nhân viên y tế ở Thanh Hóa dùng một que tăm bông lấy mẫu test Covid-19 cho nhiều người

Nữ nhân viên y tế được phân công lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở khu Trung Thành và chỉ sử dụng một que tăm bông ngoáy mũi cho 4 - 5 trường hợp khiến người dân rất hoang mang, lo lắng.

Theo nguồn tin từ Dân Trí, trong quá trình thực hiện lấy mẫu test nhanh Covid-19, nữ nhân viên y tế Nguyễn Thị Xuyến (SN 1985) - là nhân viên Thủ kho - Khoa cận lâm sàng thuộc Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) đã sử dụng một que tăm bông cùng lúc ngoáy mũi test nhanh cho nhiều người.

Cụ thể, tại Hậu Lộc xảy ra ổ dịch, ngành Y tế đã khẩn trương truy vết, xét nghiệm, triển khai test nhanh tầm soát cho toàn bộ người dân trên địa bàn thị trấn.

Vào thời điểm trên, bà Xuyến được phân công lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân ở khu Trung Thành và chỉ sử dụng một que tăm bông ngoáy mũi cho 4 - 5 trường hợp khiến người dân rất hoang mang, lo lắng.

Ảnh minh họa: Internet

Liên quan tới vụ việc, báo Công Lý đưa tin thêm, ngay khi nhận được tin báo của người dân, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc đã nhanh chóng đến tận nơi, yêu cầu bà Xuyến hủy toàn bộ các mẫu xét nghiệm thực hiện sai quy trình, đồng thời chỉ đạo cán bộ, nhân viên y tế tiến hành lấy mẫu xét nghiệm lại cho người dân theo đúng quy định.

Lý giải về việc sai sót trong lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 của bà Xuyến, ông Quế cho rằng: “Tại thời điểm xảy ra sự việc do bà Xuyến lần đầu tiên đi lấy mẫu xét nghiệm test nhanh kháng nguyên SARS-CoV-2 nên đã nhầm lẫn giữa mẫu gộp và gộp mẫu của tất cả các thành viên trong gia đình. Rất may không có ghi nhận trường hợp F0 nào phát sinh tại thời điểm lấy mẫu xét nghiệm”.

Trung tâm Y tế huyện Hậu Lộc – nơi bà Nguyễn Thị Xuyến công tác - Ảnh: Công Lý

Ông Quế cho biết thêm: "Ngay sau khi sự việc xảy ra, Trung tâm Y tế huyện cũng đã báo cáo UBND huyện Hậu Lộc. Đơn vị đã họp Hội đồng xét kỷ luật để xem xét, xử lý kỷ luật đối với bà Nguyễn Thị Xuyến".

Người lớn đi vắng, 3 chị em ở Nghệ An bốc nhầm gạo tẩm thuốc diệt chuột để ăn Khi thấy các hạt thóc được gia đình tẩm thuốc diệt chuột để bẫy chuột (thời điểm này không có ai ở nhà) nên các cháu đã tự bốc ăn.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/nu-nhan-vien-y-te-o-thanh-hoa-dung-mot-que-tam-bong-lay-mau-test-covid-19-cho-nhieu-nguoi-438590.html