TP.HCM không tái lập các chốt kiểm soát, người dân từ các tỉnh thành đến địa bàn sẽ tiến hành đăng ký tạm trú tạm vắng

Xã hội 25/11/2021 10:28

Trước tình hình số ca mắc và tử vong liên tục tăng, TP.HCM ban hành nhiều văn bản khẩn để tăng cường thực hiện nghiêm, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.

Theo nguồn tin từ Người Lao Động, trước tình trạng thời gian gần đây số ca mắc COVID-19 mới có xu hướng tăng, UBND TP.HCM yêu cầu các địa phương tăng cường kiểm soát chặt di biến động dân cư, nắm tình hình người dân ra, vào địa bàn, người có nguy cơ đang lưu trú, làm việc...

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Ảnh minh họa: Internet

Trả lời trên tờ Tuổi Trẻ, Thượng tá Lê Mạnh Hà - phó trưởng Phòng tham mưu Công an TP.HCM - cho biết TP.HCM không lập lại các chốt kiểm soát để kiểm tra di biến động dân cư như trước đây.

Theo thượng tá Hà, biến động dân cư được hiểu là sự thay đổi về dân cư, thường trú, tạm trú, không phải là lực lượng chức năng kiểm soát người dân đi lại ở các chốt.

Hiện nay Công an TP.HCM đang thực hiện các công tác quản lý di biến động dân cư như: đăng ký thường trú, tạm trú, rà soát hộ khẩu, những ai có mặt thực tế ở địa phương. Công an TP cũng đang rà soát, đối sánh các dữ liệu dân cư, cấp mã số định danh cá nhân.

Bên cạnh đó ngành công an cũng đang kiểm tra diện thường trú, tạm trú, những người đang lưu trú ở khách sạn, nhà nghỉ... khai báo để quản lý chặt chẽ và thực hiện các chính sách an sinh xã hội.

"Từ những thực tế đó, chính quyền phải rà soát lại ở các địa phương còn bao nhiêu người, để đặt ra những chỉ tiêu, điều chỉnh những hướng dẫn cho người dân một cách phù hợp nhất. Nếu không rà soát, khi thông báo mã định danh cá nhân mà người dân không có ở địa phương thì rất khó để thông báo" - thượng tá Hà giải thích.

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Ảnh minh họa: Internet

Về vấn đề quản lý qua tạm trú tạm vắng, người dân từ các tỉnh thành đến TP.HCM sẽ tiến hành đăng ký tạm trú tạm vắng để địa phương có biện pháp kiểm soát.

Cụ thể, theo ông Nguyễn Trí Dũng - chủ tịch UBND quận Gò Vấp - cho biết do địa bàn quận Gò Vấp rộng, dân cư chủ yếu là người lao động từ các tỉnh nên việc kiểm soát di biến động dân cư được triển khai đến tận cơ sở.

Mặc dù sẽ không kiểm soát di biến động tại các chốt như trước đây nhưng khi người dân từ các tỉnh thành đến TP.HCM sẽ tiến hành đăng ký tạm trú tạm vắng, qua đó địa phương sẽ nắm bắt được số liệu người dân đến địa bàn quận để kiểm soát.

Tại địa bàn quận Phú Nhuận, ông Nguyễn Đông Tùng - chủ tịch UBND quận Phú Nhuận - cho biết hiện nay, quận đã triển khai đến các cơ sở lưu trú, khách sạn, nhà nghỉ yêu cầu người đến thực hiện khai báo y tế bằng mã QR để đồng bộ dữ liệu và kiểm soát di chuyển của người dân.

Bên cạnh đó, cảnh sát khu vực, tổ dân phố cũng sẽ kiểm soát chặt người đến tạm trú, tạm vắng, nhất là khu vực nhà trọ công nhân.

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Từ khóa:   COVID-19 chốt kiểm soát khai báo tạm trú

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