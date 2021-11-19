Tròn 1 tuổi, bé trai đã trải qua 2 'cơn bão' lớn - Bị tim bẩm sinh, mắc Covid-19: Kiên cường vượt 'cửa tử' về với vòng tay mẹ

Xã hội 19/11/2021 16:07

Câu chuyện 2 lần vượt "cửa tử" của bé Beo, sống tại TP.HCM sẽ khiến nhiều người không khỏi xót xa. Chỉ mới 1 tuổi nhưng em đã bị tim bẩm sinh và mắc Covid-19.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp suốt mấy tháng nay đã ảnh hưởng không hề nhỏ đến cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương. Trong đó, TP.HCM được xem như "ổ dịch" lớn nhất cả nước khi có thời điểm "đỉnh dịch", TP mang tên Bác ghi nhận hàng nghìn ca mắc mỗi ngày.

Dịch bệnh đã "cướp" đi biết bao cơ hội "sống" của ngươi dân. Từ người già, thanh niên đến trẻ em đều "sợ hãi" mức tàn phá của cơn "ác mộng" địa cầu này. Thương nhất là những em bé còn nhỏ, thậm chí chỉ mới vài tháng tuổi đã phải điều trị ngày đêm vì mắc COVID-19. Bé Beo - nhân vật chính trong câu chuyện dưới đây sẽ khiến chúng ta không khỏi nghẹn lòng.

Tròn 1 tuổi, bé trai đã trải qua 2 'cơn bão' lớn - Bị tim bẩm sinh, mắc Covid-19: Kiên cường vượt 'cửa tử' về với vòng tay mẹ - Ảnh 1
'Anh hùng nhí' của chị Phạm Thị Thúy Hằng 

Bé Beo tên thật là Ngô Thiện Nhân (sinh năm 2020), mẹ bé là chị Phạm Thúy Hằng (sinh năm 1986), sống tại TP.HCM. Bé bị tim bẩm sinh - tứ chứng fallot. Bé đa được phẫu thuật tim tại Bệnh viện Chợ Rẫy hồi tháng 2/2021. Tuy nhiên đến tháng 9, hai mẹ con xót xa nhận tin cùng nhiễm Covid-19.

Chia sẻ trên Pháp luật và Bạn đọc, chị Hằng vẫn còn bàng hoàng khi nhớ lại khoảng thời gian chiến đấu với tử thần, giành giật sự sống cho con trai bé bỏng. Chị tâm sự thời điểm phát hiện con mắc bệnh tim bẩm sinh, chị như chết lặng và lo lắng ngày đêm vì số tiền phẫu thuật cho con quá lớn. Nhìn con chỉ mới hơn 1 tháng tuổi đã chịu đau đớn, chị không cầm nổi nước mắt. may mắn khi sau đó gia đình chị nhận được hỗ trợ của quỹ từ thiện nên bé Beo đã được nhập viện và đợi ngày mổ tại BV Chợ Rẫy.

Tròn 1 tuổi, bé trai đã trải qua 2 'cơn bão' lớn - Bị tim bẩm sinh, mắc Covid-19: Kiên cường vượt 'cửa tử' về với vòng tay mẹ - Ảnh 2
Bé Beo theo mẹ đến cảm ơn ân nhân 

Chị nói: "Lên bàn mổ, Beo nặng hơn 5kg. Tôi không dám nhìn cảnh bác sĩ đẩy con vào phòng phẫu thuật. Xót lắm! Và sợ nữa. Tôi từng chứng kiến cảnh những người mẹ đưa con vào phòng mổ vẫn còn tươi cười, khi đón ra, chỉ còn là xác thân lạnh ngắt. Ám ảnh lắm!

Bác sĩ nói, tỷ lệ thành công là 50:50. Ngay cả khi ca mổ thành công, cũng không thể chắc chắn trong tương lai, con sẽ hoàn toàn khỏe mạnh. Tôi chẳng biết làm gì hơn là cầu nguyện. 50% cũng là đủ nhiều để tôi nuôi hy vọng. Mổ xong, vẫn chưa yên. Con về nhà, ngực vẫn còn chỉ khâu. Da Beo "dữ", vết khâu hở xíu là mưng mủ xanh mủ vàng. Mỗi lần như thế lại sốt, lại hành cả đêm. Mấy tháng sau đó, hai mẹ con ẵm nhau ra vô bệnh viện tái khám thường xuyên. Đã có lúc, tôi cảm tưởng mình chẳng còn nước mắt để khóc nữa".

Tròn 1 tuổi, bé trai đã trải qua 2 'cơn bão' lớn - Bị tim bẩm sinh, mắc Covid-19: Kiên cường vượt 'cửa tử' về với vòng tay mẹ - Ảnh 3
Khoảng thời gian chăm con nằm viện, chị Hằng gần như suy sụy và lo lắng 'tử thần' sẽ đưa con đi mất 

Ca mổ thành công, bé dần hồi phục. Niềm vui như ngập tràn trong đôi mắt của người mẹ. Thế nhưng "xui rủi" vẫn chưa thôi "quấn" lấy gia đình nhỏ - Cuối tháng 9, chị nhận kết quả xét nghiệm 2 mẹ con dương tính với SARS-CoV-2.

Chị Hằng chết lặng: "Tôi như hóa điên, hỗn độn trong đủ loại cảm xúc tiêu cực: Thất vọng, cáu kỉnh, giận dữ, bất lực... Tôi cảm thấy như Thần Chết đang đuổi bám con mình, đang thử thách sự kiên nhẫn và tình yêu của tôi với bé.

Tôi nổi da gà khi nghĩ đến những người đã tử vong vì Covid-19. Nhiều người trong số họ có bệnh nền, giống như bé Beo của tôi".

Sau đó, 2 mẹ con nhập viện cách ly điều trị. Khoảng thời gian con bị Covid-19 hành sốt, mệt mỏi, người làm mẹ như đau xé cõi lòng. Đã có lúc chị gần như gục ngã vì những triệu chứng của Covid-19 trên cơ thể chị bắt đầu trở nặng. Nhưng bản năng người làm mẹ đã thôi thúc chị không được đầu hàng. Sau 18 ngày, hai mẹ con đã âm tính với virus, đủ sức khỏe để về nhà. Cầm tờ giấy xét nghiệm âm tính trên tay, chị vỡ òa trong hạnh phúc. 

hai cuộc "chạy đua" với tử thần của bé Beo khiến nhiều người không khỏi xúc động. Cơ thể bé nhỏ ấy đã kiên cường đến mức nào để có thể trờ về "bình yên" trong vòng tay mẹ. 

Hy vọng dịch bệch sớm được kiểm soát để người dân khắp mọi miền tổ quốc trở về với nhịp sống thường nhật. Để không còn bất kỳ cảnh chia ly, tiễn người thân về cõi 'âm gian" vì virus SARS-CoV-2 thêm nữa.

Ảnh: Tổng hợp

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Từ khóa:   Covid-19 tim bẩm sinh bé trai mắc tim bẩm sinh

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