Đám tang hiu hắt của bệnh nhân Covid-19: Chỉ có dăm bảy người mặc đồ bảo hộ kín bưng tiễn đưa người đã khuất về âm gian

Xã hội 16/11/2021 08:38

Tại các tỉnh Tây Nguyên vẫn chưa có trung tâm hỏa táng, nên bệnh nhân tử vong vì Covid-19 được địa táng. Sự hiu hắt của đám tang khiến nhiều người rơi lệ và không tránh nỗi xót xa.

Nhiều tháng nay, đại dịch Covid-19 đã khiến cuộc sống của người dân tại nhiều địa phương bị ảnh hưởng trầm trọng. Các hoạt động kinh tế bị đình trệ dẫn đến cuộc sống của người dân thêm phần khó khăn, vất vả. Xót xa hơn là cảnh mất mát người thân. Không hiếm những đoạn clip ghi lại hình ảnh cha già quỳ khóc trước lọ đựng tro cốt của con, con cháu còn khờ dại mắt đỏ hoe tiễn bố, mẹ, ông bà rời xa cõi tạm vì Covid-19.

Mới đây, trên MXH lan truyền đoạn video ghi lại cảnh của một đám tang bệnh nhân Covid-19 ở Tây Nguyên khiến người xem không khỏi chạnh lòng.

Trong đoạn clip được anh N.C (Đắk Lắk) chia sẻ, người nhà của bệnh nhân mặc áo phòng hộ trắng, đầu quấn khăn tang. Người ôm hoa, người cầm vài nén hương quỳ lạy giữa đường. Không gian đìu hiu thêm phần tang thương, xót xa.

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Người thân quỳ gối từ xa, màu áo bảo hộ hòa lẫn với màu khăn tang khiến ai nấy đều nghẹn ngào, thương xót - Ảnh cắt từ clip

Khoảnh khắc xe chở thi hài đi chầm chậm qua, trên xe chỉ có các nhân viên y tế và bệnh nhân, người nhà chỉ kịp nhìn theo mà không thể lại gần nhìn mặt lần cuối. 

Người quay clip cho hay: "Đây là lễ an táng bệnh nhận thứ 35 tử vong do Covid-19 tại Đắk Lắk. Bệnh nhân cư trú tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ.

Bệnh nhân tử vong chiều 13/11 thì sáng 14/11 được đưa từ thành phố Buôn Ma Thuột về thị xã Buôn Hồ tổ chức an táng, xử lý chôn cất theo hướng dẫn của Bộ Y tế.".

Được biết, ở các tỉnh khu vực Tây Nguyên chưa có trung tâm hỏa táng, bệnh nhân đã được địa táng. Khoảnh khắc hạ huyệt, cũng chỉ có vài ba người mặc đồ bảo hộ tiễn đưa người đã khuất về âm gian. 

Đoạn clip ngay khi được chia sẻ trên MXH đã lấy đi không ít nước mắt của người xem. Vì dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp và khó lường, nên nhiều gia đình thậm chí còn không thể làm lễ tang, chỉ tổ chức lễ nhận tro cốt có vài ba người thân thích. 

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