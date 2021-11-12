Mỹ Đình tối qua: Bán phiếu test nhanh Covid-19 giá 200.000đ/tờ cho CĐV vào sân mà không cần xét nghiệm

Xã hội 12/11/2021 09:02

Đội Cảnh sát Điều tra - Tổng hợp Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội xác nhận vừa bắt giữ nhóm đối tượng làm giả giấy xét nghiệm nhanh Covid-19 và vé xem bóng đá cho người dân vào sân Mỹ Đình xem trận Việt Nam - Nhật Bản.

Tối qua 11/11, tại SVĐ Mỹ Đình đã diễn ra trận thi đấu ở lượt trận thứ 5 bảng B vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á giữa đội tuyển Việt Nam và Nhật Bản.

Vì thi đấu trên sân nhà nên lượng khán giả đến sân cổ vũ tương đối đông. Song để đảm bảo quy định về an toàn trong phòng chống dịch bệnh, cổ động viên phải có giấy xét nghiệm âm tính. Lợi dụng yêu cầu trên, nhiều đối tượng đã sử dụng mán khóe, bán giấy xét nghiệm âm tính giả với giá 200.000đ/tờ mà không cần test.

Theo nguồn tin từ Doanh nghiệp và Tiếp thị, ngay trong tối qua, chỉ huy Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cho biết, đơn vị phát hiện, bắt giữ một nhóm người tự tổ chức test nhanh Covid-19 cho khán giả vào sân vận động Mỹ Đình để xem trận đấu giữa Việt Nam và Nhật Bản.

Nhóm người này không được cơ quan chức năng cấp phép và có dấu hiệu không test nhanh SARS-CoV-2 mà chỉ điền thông tin để bán lấy tiền với giá 200.000 đồng/tờ xét nghiệm.

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Nhóm người bị phát hiện bán giấy xét nghiệp không cần test - Ảnh: Doanh nghiệp và Tiếp thị

Theo chỉ huy Công an quận Nam từ Liêm, trong số khán giả đến sân trực tiếp xem trận đấu giữa Việt Nam - Nhật Bản một bộ phận khán giả không nghiên cứu kỹ quy định của ban tổ chức đã được truyền thông rộng rãi nhiều ngày qua, không chấp hành quy định của ban tổ chức nên dù có vé vẫn không được vào sân xem trận đấu này.

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Mặc dù đã cố gắng nhưng các chân sút Việt Nam vẫn không gặp may với khung thành đội khách - Ảnh: VFF

Liên quan đến trận đấu gặp Nhật bản tối qua, mặc dù thất bại 0-1 trước đội khách, nhưng không thể phủ nhận các chân sút Việt Nam đã có sự tiến bộ trong lối chơi. Đây thực sự là tín hiệu rất đáng vui cho tuyển Việt Nam.

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Từ khóa:   giấy xét nghiệm bán giấy xét nghiệm âm tính Việt Nam - Nhật Bản

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