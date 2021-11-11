Nhiều địa phương vào mùa lạnh, dịch Covid-19 có nguy cơ bùng lại dịp Tết Nguyên đán sắp tới

"Miền Bắc vào mùa lạnh, lại sắp đến dịp Tết sẽ diễn ra rất nhiều hoạt động đông người, chúng tôi quan ngại về nguy cơ lây nhiễm bùng phát dịch", ông Long nói.

Dẫn tin từ VnExpress, trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long cho biết, khi cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới, dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương. Chính phủ và Bộ Y tế liên tục chỉ đạo các tỉnh thành tăng cường ứng phó.

Một trong những mối đe dọa trong mùa đông là biến thể Delta lây lan nhanh, thay đổi trong hành vi của người dân sau khi nới giãn cách xã hội. Các chuyên gia dự đoán dịch bệnh gia tăng do virus có đặc tính phát triển theo mùa, tỷ lệ người dân nhạy cảm với Delta cao và thái độ chủ quan với dịch.

Hà Nội những ngày qua nhiệt độ 15-25 độ C, khi vào đông thời tiết sẽ lạnh hơn. Các chuyên gia cho rằng mùa lạnh khiến nCoV tồn tại lâu hơn, nguy cơ lây nhiễm cao hơn mùa nóng. Hiện, các nước trên thế giới cũng đã chuẩn bị kịch bản để đối phó với đại dịch khi thời tiết trở lạnh.

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Với biến thể Delta và những chủng mới hiện nay, khả năng tồn tại trong môi trường lẫn nồng độ virus đều cao hơn chủng cũ, nguy cơ lây nhiễm cũng mạnh hơn. Bộ Y tế xác định, Delta có thời gian ủ bệnh ngắn, khả năng phát tán mầm bệnh cao và lây lan nhanh, lây nhiễm trong không khí và môi trường kín. Nồng độ virus trong dịch hầu họng bệnh nhân cao gấp khoảng 1.000 lần so với các chủng COVID-19 trước.

Điều các chuyên gia lo ngại là cách thức lây truyền của virus thông qua giọt bắn, qua bề mặt chứa virus, qua không khí, trong đó môi trường khép kín, chật hẹp, mật độ đông người, tiếp xúc lâu là yếu tố nguy cơ cao. Thời tiết lạnh cũng thuận lợi cho virus phát triển, khả năng lây nhiễm cao.

Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long - Ảnh: Vnexpress

Doanh nghiệp và Tiếp thị thông tin thêm, đứng trước mối lo ngại trên, theo ông Long, Chính phủ, Thủ tướng, Bộ Y tế và các đơn vị chức năng liên tục có những chỉ đạo đối với các địa phương tiếp tục tăng cường biện pháp về phòng, chống dịch.

"Từ nay đến cuối năm chúng tôi cho rằng tình hình dịch sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Bởi vì hiện nay chúng ta gần như trở lại trạng thái bình thường, đã xuất hiện những tâm lý chủ quan, đặc biệt có một bộ phận người dân không áp dụng những biện pháp theo những khuyến cáo của cơ quan y tế như là 5K.

Chúng tôi cho rằng có một số nguyên nhân khác nữa, đó là vấn đề về thời tiết, nhất là đối với khí hậu lạnh của miền Bắc, rồi khi Tết đến có những hoạt động tập thể đông người.

Đây là những vẫn đề chúng tôi quan ngại đối với tình hình dịch từ nay đến cuối năm", ông Long nhấn mạnh.

Qua đây, Bộ trưởng Bộ Y tế, cũng lưu ý đối với các địa phương phải hết sức quan tâm tới vấn đề về phòng, chống dịch từ nay đến cuối năm và đến đầu năm 2022.

Đối với các địa phương, phải tăng phủ vắc xin càng nhanh càng tốt để giảm được ca mắc và giảm được ca tử vong.

"Vì vậy, công tác phòng, chống dịch từ nay đến cuối năm và đầu năm 2022, chúng tôi vẫn coi là một trong những trọng tâm, trọng điểm cần ưu tiên theo đúng tinh thần Nghị quyết 128", ông Long nói thêm.