Vụ 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19: Đình chỉ dây chuyền tiêm, rà soát lại các quy trình tiêm chủng

Liên quan đến vụ việc 18 trẻ từ 2 - 6 tháng tuổi bị tiêm nhầm vắc xin COVID-19, cơ quan chức năng đã có thông tin chính thức về vụ việc nghiêm trọng này, đồng thời đưa ra quyết định đình chỉ những cán bộ để xảy ra sai sót

Dẫn tin từ Tổ Quốc, đêm 4/11, Sở thông tin và truyền thông TP.Hà Nội gửi báo cáo của Sở Y tế Hà Nội về sự cố tiêm chủng vắc xin xảy ra trên địa bàn huyện Quốc Oai. Cụ thể, theo báo cáo ngày 3/11/2021 tại Trạm y tế xã Yên Sơn (Quốc Oai, Hà Nội) khi tổ chức tiêm phòng Vắc xin (5 trong 1) cho trẻ em từ 2 tháng tuổi đến 6 tháng tuổi đã xảy ra việc cán bộ và Trạm y tế xã Yên Sơn tiêm nhầm vắc xin Pfizer cho 18 trẻ trên địa bàn xã Yên Sơn.

Ảnh minh họa: Internet UBND huyện xác định đây là sự cố rất nghiêm trọng, ngoài ý muốn xảy ra trên địa bàn huyện giữa thời điểm cả hệ thống chính trị của huyện đang tập trung cao độ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Điểm tiêm xảy ra sai phạm - Ảnh: Tổ Quốc Hiện tại trong 18 cháu có 9 cháu sốt trên 38 độ C, các cháu đều sức khỏe bình thường, có bố, mẹ chăm sóc trực tiếp tại Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Thành phố đã chỉ đạo khẩn trương chuyển toàn bộ các cháu đến bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn – cơ sở chuyên khoa đầu ngành về nhi của Thành phố để được chăm sóc y tế trong điều kiện tốt nhất. Sở Y tế Hà Nội đã báo cáo Bộ Y tế và tham vấn ý kiến chuyên môn của các giáo sư hàng đầu trong nước, các chuyên gia y tế của tổ chức Y tế Thế giới và UNICEF. Các chuyên gia hàng đầu của Bệnh Viện Nhi Trung ương đã trực tiếp thăm khám cho các cháu. Hiện tại, tình trạng sức khỏe của các cháu đều ổn định, một số cháu có biểu hiện sốt, sưng đỏ nơi tiêm là những phản ứng thông thường sau tiêm; không có trường hợp nào sốc phản vệ. Liên quan đến vụ việc nêu trên, báo Sài Gòn Giải Phóng thông tin thêm, Trung tâm y tế huyện Quốc Oai và Trạm y tế xã Yên Sơn đình chỉ dây chuyền tiêm gồm 4 cán bộ y tế và đình chỉ công tác đối với cán bộ y tế trực tiếp tiêm để xem xét trách nhiệm và rà soát lại các quy trình tiêm chủng vắc xin cho trẻ em. Sở Y tế Hà Nội cũng đã chỉ đạo rà soát lại toàn bộ quy trình tiêm chủng trên địa bàn Hà Nội, tuyệt đối không để những tình huống tương tự xảy ra.

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