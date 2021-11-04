Diện sơ mi, quần tây chỉnh tề đi 'thăm' 'thầy ông nội', bà Phương Hằng 'ngậm ngùi' tiết lộ lý do 'quay xe', không quên hẹn ngày 'tái ngộ'

Mặc dù đã chuẩn bị kỹ lưỡng "hành trang" để ghé thăm Tịnh thất bồng lai, song bà Phương Hằng đành ngậm ngùi quay xe vì lý do này.

Trưa ngày 4/11, cả MXH náo loạn vì chuyến "du lịch" có "1-0-2" của bà Phương Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai thăm "thầy ông nội". Cứ ngỡ sẽ có một trận "long tranh hổ đấu" bùng nổ giữa bà chủ Đại Nam và người đứng đầu Thiền am bên bờ vũ trụ, nhưng sau cùng nữ đại gia đành ngậm ngùi "quay gót" vì không thể tiếp cận. Trở về từ Tịnh thất mà không thu được kết quả gì, bà Phương Hằng tiếp tục livestream tiết lộ khi đến nơi điện thoại của ekip mình bị mất sóng, không thể phát trực tiếp cho cư dân mạng cùng theo dõi. Ngoài ra còn "hàng tá" lý do khiến nữ CEO không thể gặp ông Lê Tùng Vân như mong đợi.

Nữ đại gia đến thăm 'thầy ông nội' giữa trưa - Ảnh chụp màn hình Nói trên livestream, bà cho hay: "Tôi quá bất ngờ thưa quý vị. Số người đến thực sự khủng khiếp. Tôi bị mất sóng, không thể live được. 2 bãi để xe động nghẹt người, xe du lịch, xe gắn máy... cả rừng người đổ về thưa quý vị. Không có cách nào để Phương Hằng tôi xuống xe. Hơi tiếc một chút, tôi đã quyết tâm đi rồi. Tại sao không mở cửa để đón tôi?". Khung cảnh Thiền am trước khi bà Phương Hằng đến đã rất đông - Ảnh cắt từ clip Tuy nhiên, nữ đại gia cho hay chắc chắn bản thân sẽ "vi hành" đến đây một lần nữa, nhưng lần sau sẽ đi "nguội", đi trong âm thầm, lặng lẽ. Vợ ông Dũng Lò Vôi nhắn nhủ: "Tôi sẽ quay lại vào dịp khác. Buổi tối tôi đến, tôi live rồi tôi vào. Lần này tôi đi để quý vị thấy, trốn hết, đóng cửa then cài".

Bà Phương Hằng hẹn ngày 'tái ngộ' - Ảnh chụp màn hình Càng sốc hơn khi bà Phương Hằng tiếp tục nhấn mạnh sẽ nhờ pháp luật vào cuộc. Cuộc chiến tiếp theo sẽ không còn dừng lại ở việc "thăm nom" hay livestream đấu tố nữa. Nữ đại gia nói: "Mình sẽ chơi một cuộc chơi pháp lý. Tôi muốn coi thử có thoát được không?". Hiện sự việc nữ đại gia ghé thăm Tịnh thất Bồng Lai vẫn đang thu hút sự quan tâm của đông đảo dư luận dù không thu được bất kỳ kết quả nào.

Bà Phương Hằng 'đại náo' Tịnh thất Bồng Lai, phía Thiền am 'hốt hoảng' tiết lộ tình trạng hiện tại của các 'chú tiểu' Tại thời điểm nữ đại gia Phương Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai, trên fanpage của 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ bất ngờ đăng tải đoạn video tiết lộ tình trạng hiện tại của các em nhỏ ở cơ sở này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dien-so-mi-quan-tay-chinh-te-di-tham-thay-ong-noi-ba-phuong-hang-ngam-ngui-tiet-lo-ly-do-quay-xe-khong-quen-hen-ngay-tai-ngo-434584.html