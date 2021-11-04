Bà Phương Hằng 'đại náo' Tịnh thất Bồng Lai, phía Thiền am 'hốt hoảng' tiết lộ tình trạng hiện tại của các 'chú tiểu'

Tại thời điểm nữ đại gia Phương Hằng đến Tịnh thất Bồng Lai, trên fanpage của 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ bất ngờ đăng tải đoạn video tiết lộ tình trạng hiện tại của các em nhỏ ở cơ sở này.

Trưa ngày 4/11, nữ đại gia Phương Hằng đã di chuyển đến Tịnh thất Bồng Lai trên cương vị là một mạnh thường quân đã từng quyên góp vào quỹ từ thiện của cơ sở này. Tại thời điểm nữ đại gia trên đường từ Bình Dương đến đây, một "rừng người" đã tập trung vô cùng huyên náo trước cổng Thiền am và liên tục chĩa máy quay, điện thoại để ghi lại hình ảnh tại đây.

Khung cảnh trước giờ G đã đông và huyên náo - Ảnh cắt từ clip Đáng chú ý, giữa lúc dân tình đang mòn mắt đợi nữ đại gia xuất hiện thì trên Fanpage 5 chú tiểu - Thiền am bên bờ vũ trụ bất ngờ đăng tải đoạn video tiết lộ tình trạng hiện tại của các em nhỏ ở cơ sở này. Phía Thiền am cho hay các em nhỏ ở đây đều lo lắng khi thấy nhiều người tập trung trước cổng - Ảnh chụp màn hình Theo đó, một "đệ tử" của "thầy ông nội" tiết lộ 2 trong số các "chú tiểu" ở đây đã khóc vì quá sợ hãi khi có nhiều người tập trung, gây ồn ào phía trước Thiền am.

Trong đoạn video, một bé mếu máo: "Mấy đứa nghe tiếng rầm rầm, mấy đứa sợ. Người ta có bắt con đi không thầy?". Hai em nhỏ bật khóc vì sợ hãi - Ảnh cắt từ clip Nghe các "chú tiểu" khóc lóc vì sợ, người quay clip trấn an: "Có thầy ở đây, tụi con không phải sợ. Thầy ngồi ở đây hoài luôn". Lúc này, một em bé từng tham gia "Thách thức danh hài" nước mắt giàn giụa nói thêm: "Thầy đuổi họ đi được không, con sợ". Trước đó, khi nữ đại gia còn chưa xuất phát, người ở Tịnh thất Bồng Lai đã hốt hoảng gọi điện cho cơ quan công an địa phương nhờ giúp đỡ vì có nhiều người đến đây gây ồn ào, thậm chí đập cửa rất mạnh. Nhất Nguyên livestream cảnh người dân hiếu kỳ đến trước cửa cơ sở - Ảnh chụp màn hình Tuy nhiên, theo tiết lộ trong livestream của bà Phương Hằng thì nữ đại gia đã quyết định quay về vì không thể nào tiếp cận được cơ sở này, hẹn một dịp khác sẽ đến mà không báo trước.

'Biến căng' ở Thiền am: Bà chủ Đại Nam hé lộ danh tính của đoàn người đi cùng, 'người quan trọng' lại chẳng thấy đâu! Như đã hứa trước đó, trưa ngày 4/11, bà Phương Hằng đã bắt đầu di chuyển đến Tịnh thất Bồng Lai. Trong suốt chuyến đi, nữ đại gia cũng tiết lộ một vài nhân vật "then chốt" sẽ cùng mình "du lịch" Thiền am.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-phuong-hang-dai-nao-tinh-that-bong-lai-phia-thien-am-hot-hoang-tiet-lo-tinh-trang-hien-tai-cua-cac-chu-tieu-434569.html