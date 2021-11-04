'Biến căng' ở Thiền am: Bà chủ Đại Nam hé lộ danh tính của đoàn người đi cùng, 'người quan trọng' lại chẳng thấy đâu!

Xã hội 04/11/2021 14:05

Như đã hứa trước đó, trưa ngày 4/11, bà Phương Hằng đã bắt đầu di chuyển đến Tịnh thất Bồng Lai. Trong suốt chuyến đi, nữ đại gia cũng tiết lộ một vài nhân vật "then chốt" sẽ cùng mình "du lịch" Thiền am.

Sau nhiều lần tuyên bố gắt về chuyến ghé thăm Tịnh thất Bồng Lai, trưa ngày 4/11, nữ đại gia Phương Hằng đã di chuyển đến cơ sở này. 

Từ lúc khởi hành, bà chủ Đại Nam đã bắt đầu phát trực tiếp để giao lưu cùng CĐM và tiết lộ nhiều điều trước khi "đụng độ" chính thức với "thầy ông nội".

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Nữ đại gia trên xe đến Thiền am - Ảnh chụp màn hình

Đáng chú ý, trong livestream, bà Phương Hằng tiết lộ ekip đi cùng đông đảo và không kém phần "hùng hậu". Trong danh sách trên dưới 50 người, nữ đại gia tiết lộ, đi chung xe có luật sư Đặng Anh Quân - Người đã xuất hiện trong khá nhiều livestream trước đây. Bên cạnh đó còn có cả bố mẹ ruột cô gái tên Diễm My. Sốc hơn khi bà Hằng cho hay đi cùng mình còn có đoàn y tá, bác sĩ phòng trường hợp "thầy ông nội" ngất xỉu. Không rõ thật hay đùa song tiết lộ của nữ đại gia khiến CĐM râm ran bàn tán. 

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Những người góp mặt trong chuyến đi của bà Hằng trừ Lê Thanh Minh Tùng (ngoài cùng, áo trắng) - Ảnh chụp màn hình

Bà Phương Hằng tuyên bố chắc nịch trong livestream: "Tôi mới đi khoảng 1/3 đường rồi, hy vọng sẽ đi trọn vẹn hôm nay. Sẽ có những tình tiết bất ngờ xảy ra để cho quý vị thấy. Đi thì không có đi không, về không nha quý vị. Đi thì sẽ có câu truyện gì đó hấp dẫn, thú vị để quý vị theo dõi".

Tuy nhiên, điều khiến nhiều netizen cảm thấy khó hiểu nhất là nhân vật tự xưng là con ruột của ông Lê Tùng Vân lại vắng mặt trong buổi ghé thăm này. Bởi trước đó, khi xuất hiện cùng bà Hằng, anh Lê Thanh Minh Tùng là người "khơi mào", "bóc phốt" chủ Tịnh thất Bồng Lai và tiết lộ nhiều bí mật động trời liên quan đến vấn đề huyết thống.

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Minh Tùng phủ nhận thông tin đi cùng bà Hằng - Ảnh chụp màn hình

Sáng cùng ngày, Lê Thanh Minh Tùng đã lên tiếng bác thông tin sẽ đi cùng nữ đại gia về thăm "người xưa, chốn cũ". Cụ thể, người này cho hay chưa từng nhận trả lời phỏng vấn về vấn đề này nên những thông tin trên chỉ là của các tải khoản giả mạo nhằm câu like, câu view và "tung hỏa mù" nhằm thu hút sự quan tâm của dư luận.

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Khung cảnh phía trước Tịnh thất Bồng Lai - Ảnh chụp màn hình

Hiện tại cơ sở Thiền am bên bờ vũ trụ đang tập trung rất đông các Youtuber, người dân để chờ đợi những tình tiết "hấp dẫn" và gay cấn sắp sửa diễn ra.

Con trai ruột 'tự nhận' của ông Lê Tùng Vân lên tiếng 'bác' thông tin ghé thăm 'người xưa, chốn cũ' cùng bà Phương Hằng, khẳng định bị giả mạo nhằm 'tung hỏa mù'

Con trai ruột 'tự nhận' của ông Lê Tùng Vân lên tiếng 'bác' thông tin ghé thăm 'người xưa, chốn cũ' cùng bà Phương Hằng, khẳng định bị giả mạo nhằm 'tung hỏa mù'

Sau khi thông tin Lê Thanh Minh Tùng sẽ ghé Tịnh thất Bồng Lai vào chiều nay cùng bà Phương Hằng được lan truyền trên MXH, chính chủ đã trực tiếp lên tiếng xác minh thực hư.

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