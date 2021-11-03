Nữ Youtuber tự nhận 'có gia thế khủng' ngang ngửa bà Phương Hằng bất ngờ gửi 'lời cảm ơn và xin lỗi' hậu bị 'réo tên' trên sóng livestream

Xã hội 03/11/2021 12:02

Nữ Youtuber "có gia thế" đã phát trực tiếp và chia sẻ lại trên Facebook cá nhân về "lời khuyên" nghỉ làm Youtuber của bà Phương Hằng.

Từng xuất hiện trong livestream của bà Phương Hằng, Q.N. - một nữ Youtuber - được xem là "quân sư" đắc lực khi góp phần vào những vụ việc ồn ào trong suốt thời gian qua của nữ đại gia. Thế nhưng, trong một clip mới đây, cô đã lên tiếng phản bác nữ đại gia sau khi hai bên phát sinh mâu thuẫn và cho rằng bà chủ Đại Nam đang bị người tự xưng là con trai ông Lê Tùng Vân giật dây, gài bẫy.

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Ồn ào liên quan đến Thiền am bên bờ vũ trụ gây sốt CĐM thời gian gần đây - Ảnh: Internet

Đáng chú ý, trong clip được nữ đại gia cho rằng đang "dạy đời" mình, Q.N, nói: "Lý do gì cô nói con dạy đời cô. Cô đừng có đánh đồng con với Nhâm Hoàng Khang, cô đừng có nói con tuổi trẻ, con còn trẻ gì đó. Con nói với cô là cái tầm của gia đình con cũng không thua gì gia đình cô đâu. Cái này Q.N. nói thẳng với cô luôn". 

Đáp trả lại vụ việc, trưa ngày 2/11, bà Hằng cho biết Q.N. sau đó là nhắn tin xin lỗi mình nhưng bà không trả lời. Đồng thời, bà cũng nhắn nhủ Q.N. rằng: "Vì con chưa đủ trải nghiệm để đi tìm chân lý, con chỉ có thể chia sẻ ở nhiều góc độ khác nhau... Con nên lui về với cái gia thế của con đi".

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Bà Phương Hằng và 'cộng sự' trong buổi phát trực tiếp hôm qua 2/11 - Ảnh chụp màn hình

Ngay sau đó, đến tối muộn cùng ngày, nữ Youtuber "có gia thế" này đã phát trực tiếp và chia sẻ lại trên Facebook cá nhân về "lời khuyên" nghỉ làm Youtuber của bà Phương Hằng và nhắc trực tiếp đến người "cộng sự" cũ trên kênh Youtube "Lang thang đường phố".

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Bài đăng trên facebook của Q.N. - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, Q.N. viết: "Q.N muốn cảm ơn và xin lỗi hai từ chính nghĩa".

Trong một đoạn video trước đó, nữ Youtuber này cũng đã nói thêm về những ồn ào thời gian qua. Theo đó, cô cảm ơn những lời khuyên chân thành từ tiến sĩ luật Đặng Anh Quân và bà Phương Hằng. Tuy nhiên, việc có "dừng làm Youtube" như lời nhắn của bà chủ Đại Nam hay không thì Q.N. cho biết mình vẫn sẽ tiếp tục ra clip khi trạng thái tinh thần ổn định hơn.

Hiện nữ Youtuber này vẫn đang thu hút sự quan tâm, chú ý của cư dân mạng sau loạt phát ngôn chấn động liên quan đến bà Phương Hằng.

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Từ khóa:   bà Phương Hằng Tịnh thất Bồng Lai Youtuber

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